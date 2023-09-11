"أبل" تجدد صفقة "كوالكوم".. هذا ما تعنيه لصانع "آيفون"!

مدّدت شركة "أبل" اتفاقية للحصول على أشباه موصلات المودم من شركة "كوالكوم" لمدة 3 سنوات أخرى، في إشارة إلى أن جهودها الطموحة لتصميم الرقائق داخل الشركة تستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

وقالت كوالكوم في بيان اليوم الاثنين، إن الاتفاقية الجديدة ستغطي عمليات إطلاق الهواتف الذكية في 2024 و2025 و2026. وكان من المقرر أن تنتهي اتفاقية الشركتين هذا العام، وكان من المتوقع أن يكون أحدث هاتف "آيفون" - المقرر صدوره غداً الثلاثاء - واحداً من آخر الأجهزة التي تعتمد على شريحة مودم كوالكوم.

مادة اعلانية

وبدلا من ذلك، ستحافظ شركة كوالكوم على مكانتها المربحة داخل سلسلة التوريد لشركة أبل. إذ تعد شركة تصنيع "آيفون" أكبر عملاء "كوالكوم"، حيث تمثل ما يقرب من ربع الإيرادات، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وتساعد العلاقة بينهما في التحقق من صحة ادعاء شركة كوالكوم بامتلاك أفضل مودم للهواتف الذكية، وهو مكون بالغ الأهمية يسمح للأجهزة بالاتصال بالإنترنت وإجراء المكالمات. بدءاً من جيل "آيفون 12"، تدعم الشريحة شبكات الجيل الخامس الأسرع.

قفزت أسهم شركة كوالكوم بأكثر من 8% في تداولات ما قبل البيع في نيويورك يوم الاثنين. وارتفع سهم أبل بأقل من 1%.

وبالنسبة لشركة أبل، تشير هذه الخطوة إلى أن بناء "مودم" أكثر صعوبة مما كان متوقعاً.

وتأتي الاتفاقية الجديدة قبل يوم واحد فقط من أكبر إعلان لشركة أبل لهذا العام. ومن المقرر أن تكشف الشركة عن هاتف "آيفون 15"، بالإضافة إلى ساعات أبل وAirPods المحدثة، في عرض تقديمي يوم الثلاثاء.

كانت علاقة كوالكوم، أكبر شركة مصنعة لرقائق الهواتف الذكية في العالم، مضطربة مع شركة أبل على مر السنين.

شنت شركة أبل دعاوى قانونية ضد أحد المبادئ الأساسية لنموذج أعمال كوالكوم: فرض رسوم ترخيص على براءات الاختراع التي تحكم أساسيات كيفية عمل شبكات الهاتف اللاسلكية. وخسرت شركة أبل هذه المعركة في نهاية المطاف ووافقت، مثل غيرها من شركات تصنيع الهواتف الكبرى، على ترخيص تكنولوجيا كوالكوم. وسيستمر هذا الترتيب حتى عام 2025، مع خيار تمديده لمدة عامين آخرين.

ونظراً لأن شركات الاتصالات اللاسلكية حول العالم تستخدم مجموعة واسعة من المعدات والمعايير، فمن الصعب تصميم تقنية تعمل بسلاسة. يجب أن تكون شريحة المودم قادرة على الاتصال بسرعة بشبكات الجيل الثالث والرابع الأقدم، بالإضافة إلى أنظمة الجيل الخامس الأكثر حداثة. منذ ظهور الهواتف التي تركز على البيانات، أصبحت شركة "كوالكوم" رائدة في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن العقد الجديد يمتد حتى عام 2026، إلا أنه لا يزال بإمكان شركة أبل البدء في استخدام المودم الخاص بها قبل ذلك الحين. وتخطط الشركة لطرح المكون تدريجياً.

وتتوقع شركة "كوالكوم" أنها ستحصل على حصة 20% فقط من الأعمال عند إطلاق هاتف "آيفون" لعام 2026. ومع ذلك، استخدمت الشركة صياغة مماثلة في الاتفاقية الأصلية، مما يشير إلى أنها قد تكون توقعات متحفظة.