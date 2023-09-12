"أبل" تبيع أجهزة "آيفون 15" المصنوعة في الهند عند الإطلاق للمرة الأولى

تخطط شركة "أبل" لإتاحة هاتف "آيفون 15" المصنوع في الهند في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وبعض المناطق الأخرى في أول يوم للمبيعات العالمية، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي حين أن الغالبية العظمى من أجهزة "آيفون 15" ستأتي من الصين، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها أحدث جيل من الأجهزة تم تجميعه في الهند في اليوم الأول للبيع، على حد قولهم.

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كما أنه من شأنه أن يسلط الضوء على براعة الإنتاج المتنامية في الهند، ويعكس خروجا كبيرا عن استراتيجية "أبل" السابقة المتمثلة في بيع أجهزة جديدة صينية الصنع في الأغلب للعملاء في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف "آيفون 15" الجديد للبيع في الأيام أو الأسابيع التالية، فيما سيتم الكشف عنه في الساعة 10 صباحاً بتوقيت كاليفورنيا اليوم الثلاثاء.

وبدأت شركة أبل، إنتاج "آيفون 15" في مصنع مجموعة "فوكسكون" في ولاية تاميل نادو الهندية الجنوبية الشهر الماضي. وكانت هذه الخطوة بمثابة جهد آخر من جانب شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لتضييق الفجوة بين عملياتها في الهند وقواعد التصنيع الرئيسية في الصين.

وقالت المصادر إن تأخيرات طفيفة في إنتاج الجهاز الهندي الصنع قد تحدث بسبب اختناقات لوجستية غير متوقعة.

ومن المقرر أن تقدم شركة أبل جهاز "iPhone 15" والساعات المحدثة وسماعات AirPods في حفل سيقام في مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. على أن تبدأ مبيعات المنتجات الجديدة عادةً بعد حوالي 10 أيام من كشف النقاب عنها.

قبل الكشف عن "آيفون 14"، جمعت شركة أبل جزءاً فقط من إنتاجها العالمي في الهند، والذي تخلف عن الإنتاج الصيني بـ 6 إلى 9 أشهر. وقد انخفض هذا التأخير بشكل كبير في العام الماضي إلى أسابيع فقط، وزادت شركة أبل نسبة أجهزة آيفون التي تقوم بتجميعها في الهند لتصل إلى 7% في نهاية مارس.

يأتي ذلك، بعدما ساعدت الحوافز المالية التي قدمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز التصنيع المحلي واستراتيجية شركة أبل للنظر إلى ما هو أبعد من الصين وسط الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، الهند على أن تصبح ذات أهمية متزايدة في حملة التنويع التي تبذلها الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

ومن المتوقع أن يكون "آيفون 15" هو أكبر تحديث للجهاز منذ 3 سنوات. وسيتضمن ترقيات لنظام الكاميرا، وستحصل طرازات "برو" على معالج محسن بدقة 3 نانومتر. وتعتبر التشكيلة الجديدة أمراً بالغ الأهمية لإنعاش المبيعات المتدهورة. إذ أعلنت شركة أبل في أغسطس عن الربع الثالث على التوالي من انخفاض المبيعات، متأثرة بطلب المستهلكين الفاتر في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وأفادت "بلومبرغ" أن موردي "أبل" الآخرين في الهند - Pegatron Corp ومصنع Wistron Corp الذي ستستحوذ عليه مجموعة Tata Group قريباً – من المحتمل أيضاً أن يقوموا قريباً بتجميع "آيفون 15".

وتنظر شركة أبل، التي افتتحت أول متاجرها في الهند هذا العام، إلى السوق سريعة النمو باعتبارها فرصة للبيع بالتجزئة وقاعدة إنتاج مهمة لأجهزتها على المدى الطويل. وقالت شركة أبل في الربع المنتهي في يونيو، إن مبيعات "آيفون" في الهند نمت بمعدل مزدوج الرقم إلى مستوى مرتفع جديد، دون الكشف عن أرقام محددة.