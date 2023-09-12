"بيتكوين" تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر وسط تكهنات بتصفية أصول "FTX"

انخفضت عملة بيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 25000 دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر، وسط التكهنات بأن "FTX" يمكن أن تبدأ مبيعات الأصول الرقمية من خلال عملية الإفلاس وفقاً للفصل الحادي عشر قد أثرت على العملات المشفرة الأخرى.

وانخفضت أكبر عملة رقمية بما يصل إلى 3.3% إلى 24958 دولاراً يوم الاثنين، وهو أقل مستوى منذ 15 يونيو/حزيران. وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة "سولانا" لجلسة التداول الرابعة على التوالي، ليصل انخفاضها خلال تلك الفترة إلى حوالي 10%.

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وتعد "سولانا" واحدة من أكبر مقتنيات "FTX". طلبت البورصة المفلسة من المحكمة الشهر الماضي الموافقة على بيع أو نقل الأصول الرقمية. ومن المقرر عقد جلسة استماع في 13 سبتمبر/أيلول.

وقال مؤسس صندوق العملات المشفرة سبليت كابيتال، زهير ابتكار: "يتكهن الناس بشكل استباقي بالضغط الهبوطي على عملة سولانا. ونتيجة لذلك، ستواجه العملة طوفان بيعي لبعض الوقت".

ووسط تراجع القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 2.8% إلى 1.01 تريليون دولار، فقد شهدت أحجام التداولات زيادة كبيرة وصلت إلى 60% بإجمالي 32.5 مليار دولار، مثلت العملات المستقرة أكثر من 90% من هذه القيمة.