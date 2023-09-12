اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"مسار" للعربية: انتهينا من تأهيل 25% من الأراضي المعدة للتطوير

أكد عدم مواجهة أي تحديات متعلقة باستقطاب الاستثمارات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في "مسار" طارق شرف، في مقابلة مع "العربية"، إن إجمالي الاستثمارات المستقطبة حتى الآن يبلغ 40 مليار ريال.

وأشار شرف إلى أنه تم تأهيل نحو 25% من قطع الأراضي المعدة للتطوير.

مادة اعلانية

وأكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في "مسار" على عدم مواجهة أي تحديات متعلقة باستقطاب الاستثمارات.

"موديز" تحذر من إفلاس 20 مجلساً بلدياً في بريطانيا اقتصاد اقتصاد بريطانيا "موديز" تحذر من إفلاس 20 مجلساً بلدياً في بريطانيا

وأضاف أن مجموعة السويلم العقارية من أبرز المستثمرين في المشروع.

وتوقع افتتاح الطرق وممرات المشاة في 2024.

وأعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار السعودية، أمس الاثنين، عن توقيع ثلاث اتفاقيات باستثمارات إجمالية تصل إلى 2.15 مليار ريال (حوالي 573 مليون دولار) خلال معرض سيتي سكيب العقاري بالرياض.

وقالت إن الشركة المالكة لمشروع "وجهة مسار" أعلنت توقيع اتفاقية استحواذ مع شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري لتشييد أبراج سكنية في مكة بالتعاون مع مشغلين عالميين باستثمارت تصل إلى 900 مليون ريال.

وأضافت أن حجم الاستثمارات المستقبلية في الوجهة بلغ نحو 40 مليار ريال حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"سجين بنسلفانيا" يواصل الهروب ويحرج الشرطة الأميركية "سجين بنسلفانيا" يواصل الهروب ويحرج الشرطة الأميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط