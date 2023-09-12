"مسار" للعربية: انتهينا من تأهيل 25% من الأراضي المعدة للتطوير

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في "مسار" طارق شرف، في مقابلة مع "العربية"، إن إجمالي الاستثمارات المستقطبة حتى الآن يبلغ 40 مليار ريال.

وأشار شرف إلى أنه تم تأهيل نحو 25% من قطع الأراضي المعدة للتطوير.

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وأكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في "مسار" على عدم مواجهة أي تحديات متعلقة باستقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن مجموعة السويلم العقارية من أبرز المستثمرين في المشروع.

وتوقع افتتاح الطرق وممرات المشاة في 2024.

وأعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار السعودية، أمس الاثنين، عن توقيع ثلاث اتفاقيات باستثمارات إجمالية تصل إلى 2.15 مليار ريال (حوالي 573 مليون دولار) خلال معرض سيتي سكيب العقاري بالرياض.

وقالت إن الشركة المالكة لمشروع "وجهة مسار" أعلنت توقيع اتفاقية استحواذ مع شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري لتشييد أبراج سكنية في مكة بالتعاون مع مشغلين عالميين باستثمارت تصل إلى 900 مليون ريال.

وأضافت أن حجم الاستثمارات المستقبلية في الوجهة بلغ نحو 40 مليار ريال حتى الآن.