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هاتف آيفون 15 من شركة أبل (رويترز)
هواتف آيفون 15
أبل

"أبل" تعتزم زيادة إنتاجها في الهند 5 أضعاف ليصل إلى 40 مليار دولار

ستبدأ في تصنيع "آيربودز" بعد هواتف "آيفون"

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة أبل لزيادة الإنتاج في الهند أكثر من 5 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب ما أفادت وكالة "PTI" نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تحددهم.

وقال المسؤول، إن الشركة تجاوزت إنتاجها في البلاد بقيمة 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية وتهدف إلى تحقيق 40 مليار دولار.

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وفيما تصنع شركة أبل أجهزة آيفون في الهند، فإنها تخطط لبدء تصنيع AirPods أيضاً في العام المقبل، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ولأول مرة، أطلقت شركة تصنيع الهواتف التي يقع مقرها في كوبرتينو هاتف آيفون 15 الهندي الصنع هذا الشهر في يوم إصداره العالمي.

وفي الوقت نفسه، تتطلع البلاد إلى توسيع صناعة الإلكترونيات إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026 على خلفية زيادة إنتاج الهواتف الذكية والدفع العالمي لإزالة المخاطر في سلاسل التوريد الصينية، حسبما صرح وزير الدولة للتكنولوجيا الهندي، راجيف شاندراسيخار، لتلفزيون "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الشهر.

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