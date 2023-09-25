أخطر الوظائف في العالم لعام 2023.. هذه المهنة الأصعب في القائمة!
المؤشر يقيس عدد الإصابات القاتلة لكل 100 ألف موظف
وسط مجموعة واسعة من المهن، بعض الوظائف هي بطبيعتها أكثر خطورة من غيرها. وفي هذا المقال، نتطرق إلى أخطر الوظائف في العالم، حيث يخاطر الأفراد بحياتهم من أجل لقمة العيش. هذه الوظائف يمكن أن يؤدي أدنى خطأ أو سوء تقدير إلى إصابة خطيرة أو حتى الموت.
ورصدت مجلة "CEOWorld" الأميركية، "أخطر 26 مهنة في العالم" في عالم يتزايد قلقه بشأن السلامة، حيث تستمر بعض المهن في تحدي المعايير، مما يستلزم مواجهة الأشخاص لمآزق تهدد حياتهم بانتظام.
وتعد كارثة مصنع "Triangle Shirtwaist" في مدينة نيويورك في 25 مارس 1911 بمثابة تذكير مؤلم بالدمار الذي يمكن أن يحدث عندما تكون مصالح الشركات لها الأسبقية على سلامة الموظفين. أعطى المالكان، ماكس بلانك وإسحاق هاريس، الأولوية للمكاسب المالية على حماية العمال، مما أدى إلى سقوط 146 ضحية، معظمهم من النساء المهاجرات الشابات، بسبب عدم وجود طرق مناسبة للهروب من الحرائق ومعدات مكافحة الحرائق.
وعلى نحو مماثل، تعتبر مأساة الغاز في بوبال في الهند عام 1984 واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية على الإطلاق. أدى إهمال شركة يونيون كاربايد، وهي شركة كيميائية أميركية، في الحفاظ على معايير السلامة، وصيانة المعدات، وتدريب الموظفين، إلى تسرب غاز هائل، مما أدى إلى وفاة الآلاف ومشاكل صحية مدى الحياة للناجين. وقد أبرزت هذه الأحداث المأساوية الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير سلامة صارمة ومساءلة الشركات.
أخطر الوظائف في العالم
1. عمال قطع الأشجار
معدل الإصابات القاتلة: 111 لكل 100.000
يقوم عمال قطع الأشجار بتشغيل الآلات الثقيلة في الأراضي شديدة الانحدار وغير المستوية، ويتعاملون مع المناشير والأشجار المتساقطة. إن احتمال حدوث أعطال في المعدات، والطقس غير المتوقع، ووزن جذوع الأشجار الضخمة، يجعل هذه الوظيفة أخطر وظيفة في العالم، مع أعلى معدل إصابات مميتة.
2. طيارو الطائرات ومهندسو الطيران
معدل الإصابات القاتلة: 53 لكل 100.000
يواجه طيارو الطائرات ومهندسو الطيران مهمة صعبة وخطيرة، فهم مسؤولون عن حياة الركاب والآلات المعقدة والظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. يعد التنقل في الأنظمة المعقدة وإدارة حالات الطوارئ أمراً بالغ الأهمية لرحلات جوية آمنة.
3. مشغلو حفارات النفط والغاز والتعدين
معدل الإصابات القاتلة: 46 لكل 100.000
4. عمال الأسقف
معدل الإصابات القاتلة: 41 لكل 100.000
5. جامعو القمامة
معدل الإصابات القاتلة: 34 لكل 100.000
6. عمال الحديد
معدل الإصابات القاتلة: 29 لكل 100.000
7. سائقو التوصيل
معدل الإصابات القاتلة: 27 لكل 100.000
8. المزارعون ومربو الماشية ومديرو الزراعة الآخرون
معدل الإصابات القاتلة: 26 لكل 100.000
9. مشرفو مكافحة الحرائق
معدل الإصابات القاتلة: 20 لكل 100.000
10. عمال خطوط الطاقة الكهربائية
معدل الإصابات القاتلة: 20 لكل 100.000
11. ضباط المرور
معدل الإصابات القاتلة: 19 لكل 100.000
12. مشغلو الرافعات
معدل الإصابات القاتلة: 19 لكل 100.000
13. مساعدو البناء
معدل الإصابات القاتلة: 18 لكل 100.000
14. عمال صيانة الطرق السريعة
معدل الإصابات القاتلة: 18 لكل 100.000
15. مشرفو تنسيق حدائق
معدل الإصابات القاتلة: 18 لكل 100.000
16. عمال بناء الأسمنت
معدل الإصابات القاتلة: 17 لكل 100.000
17. مشرفو الخط الأول للميكانيكيين والمركبين والمصلحين
معدل الإصابات القاتلة: 15 لكل 100.000
18. ميكانيكا المحركات الصغيرة
معدل الإصابات القاتلة: 15 لكل 100.000
19. عمال صيانة الأرضية
معدل الإصابات القاتلة: 14 لكل 100.000
20. ضباط الشرطة
معدل الإصابات القاتلة: 14 لكل 100.000
21. عمال الصيانة العامة والإصلاح
معدل الإصابات القاتلة: 14 لكل 100.000
22. ميكانيكا المركبات الثقيلة
معدل الإصابات القاتلة: 14 لكل 100.000
23. عمال بناء
معدل الإصابات القاتلة: 13 لكل 100.000
24. مشغلو آلات التعدين
معدل الإصابات القاتلة: 11 لكل 100.000
25. النجارون
معدل الإصابات القاتلة: 8 لكل 100.000
26. حارس أمن
معدل الإصابات القاتلة: 7 لكل 100.000
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