أفضل 10 ولايات أميركية لبدء مشروع جديد

تعد ولاية "أتلانتا" الأميركية، موطن الشركات الكبرى مثل Coca Cola وDelta Airlines، هي أفضل منطقة في البلاد لبدء مشروع تجاري جديد، وفقًا لبيانات من منصة "LinkedIn".

وحققت الولاية أسرع نمو على أساس سنوي بنسبة 92%، في عدد الأشخاص الذين أسسوا شركاتهم الخاصة، وفقًا لموقع البحث عن الوظائف.

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تنمو منطقة مترو أتلانتا "بوتيرة سريعة" بفضل الانتعاش القوي للوظائف منذ الوباء، وفقًا لتقرير لـ"Fox 5 Atlanta". كما تم الاعتراف بها أيضًا باعتبارها المكان الأول للشباب لبدء حياتهم المهنية، وفقًا لتقرير من "Wallethub"، استنادًا لمقاييس مثل توفر الوظائف، ومتوسط الراتب المبدئي، ومعدل البطالة، ومتوسط الدخل السنوي، والقدرة على تحمل تكاليف السكن والأسرة.

وشهدت ولاية أوستن (التي احتلت المرتبة الثانية) طفرة في ريادة الأعمال خلال الوباء حيث فر الناس من المدن باهظة الثمن مثل سان فرانسيسكو ونيويورك، بسبب الطقس الدافئ في المدينة، وانخفاض تكاليف المعيشة وانخفاض ضريبة الدخل الحكومية. في العام الماضي، شهدت الولاية زيادة في عدد المقيمين الذين أسسوا شركات جديدة بنسبة 84%.

وتأتي سياتل في المركز الثالث، مع نمو بنسبة 75% على أساس سنوي في عدد الأشخاص الذين أسسوا شركات جديدة.

هذه أهم 10 مناطق أميركية التي تشهد أسرع نمو في عدد الأشخاص الذين يبدأون أعمالا تجارية خاصة جديدة، وفقًا لموقع "LinkedIn":

أتلانتا أوستن، تكساس سياتل سان فرانسيسكو شيكاغو بوسطن ميامي-فورت لودرديل مدينة نيويورك لوس أنجلوس دنفر

وتشهد كل من أتلانتا وأوستن الكثير من الهجرة الداخلية، كما يقول جورج أندرس، كبير محرري "LinkedIn".

"حيث يقرر الأشخاص في جميع أنواع المهن أن هذه هي الوجهات التي ستساعدهم في تحقيق النجاح في حياتهم المهنية وعائلاتهم".

قد يصبح بعض القادمين الجدد رواد أعمال بأنفسهم، في حين قد يرى المقيمون الحاليون أيضًا أشخاصًا جددًا كعملاء محتملين. يقول أندرس: "ليس لديهم مطاعم أو متاجر مفضلة حتى الآن، لذا فهم أكثر استعدادًا لتجربة مطاعمك أو متاجرك".

ويضيف: "إنهم يحتاجون أيضًا إلى المساعدة في شراء المنازل، واختيار المدارس، والعثور على المقاولين، وغير ذلك الكثير". "وهذا يترجم إلى قاعدة عملاء واعدة للغاية يمكن لرواد الأعمال الجدد الاستفادة منها."

وتأتي سان فرانسيسكو في المركز الرابع.

وتدخل مدن أخرى باهظة الثمن مثل مدينة نيويورك ولوس أنجلوس ضمن قائمة أفضل 10 لبدء مشروع تجاري جديد، لكن يفوقها عدد من المناطق ذات تكلفة المعيشة المنخفضة مثل شيكاغو وميامي.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يقرب من 1 من كل 5 أشخاص بالغين بصدد بدء مشروع تجاري أو قاموا بذلك في السنوات الثلاث والنصف الماضية، وفقًا لتقرير "Global Entrepreneurship Monitor" نشرته صحيفة واشنطن بوست واطلعت عليه "العربية.نت".

وصلت ريادة الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ بدء المسح في عام 1999، وتأتي في أعقاب توقعات مبكرة بأن فقدان الوظائف بسبب فيروس كورونا قد يدفع المزيد من الناس إلى الاعتماد على أنفسهم.