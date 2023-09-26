رئيس "Wego": سباق بين شركات السياحة العالمية لدخول السوق السعودي

قال الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة "Wego" مأمون حميدان، إن السياحة في السعودية لم تعد مرتبطة بالمزارات الدينية فقط، بسبب الانفتاح السياحي وتعدد الوجهات التي تم تطويرها، مشيراً إلى أن "مهرجان الرياض" وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، حيث نشهد نمواً متزايداً لنسبة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف حميدان في مقابلة مع "العربية" أن القطاع الفندقي في السعودية أصباح نشطاً بصورة متزايدة، ويتجلى ذلك في أن الشركات العالمية العاملة في مجال التطوير السياحي والضيافة تتنافس للدخول بقوة إلى السوق السعودية.

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يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطوير مشروعات فندقية وسكنية بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 تريليون دولار، تمثل السعودية والإمارات ومصر 90% من هذه الاستثمارات بقيمة تبلغ 1.7 تريليون دولار، ما يتماشى وخطط المنطقة لجذب 160 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030، بحسب بيانات حديثة صادرة عن شركة "نايت فرانك" العاملة في قطاع السياحة.

وأظهرت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط نجحت في التعافي تماماً من أثر جائحة كورونا على قطاع الضيافة والسفر، حيث تجاوزت الإيرادات ومعدلات التوظيف مستويات ما قبل كورونا.

وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 47% في عام 2023 إلى 107 مليارات دولار، وهي أعلى نسبة مقارنة بباقي مناطق العالم. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في عدد الوظائف بنسبة 14.5%، إلى نحو مليون وظيفة جديدة.