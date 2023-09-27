بعد تأييد "بايدن".. رئيس "تسلا" يحذر من خطر إفلاس شركات السيارات الأميركية

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، اتحاد عمال السيارات يوم الثلاثاء، قائلاً إن مطالب النقابة "ستدفع جنرال موتورز وفورد وكرايسلر إلى الإفلاس".

يأتي ذلك، بعدما أيد الرئيس جو بايدن طلب اتحاد عمال السيارات "UAW" بزيادة كبيرة في الأجور خلال زيارة لخط الاعتصام في مصنع شركة جنرال موتورز في ضواحي ديترويت في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وتضرب النقابة ضد شركة جنرال موتورز وشركة فورد موتور وشركة Stellantis NV، الشركة المصنعة لعلامات جيب وكرايسلر ودودج. النقابة، التي اتخذت خطوة نادرة بالإضراب ضد شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت في وقت واحد، خفضت مطالبها برفع الأجور في المفاوضات من 40% إلى 36%.

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شركة تسلا وغيرها من شركات السيارات الكهربائية البحتة مثل شركة "لوسيد غروب"، وشركة "ريفيان أوتوموتيف" ليست منتسبة إلى نقابات. وعادة ما يستخدمون وحدات الأسهم المقيدة وخطط شراء أسهم الموظفين لجزء كبير من المكافآت الإجمالية. وتشعر "UAW" بالقلق من أن المركبات الكهربائية، التي تتطلب عادةً عدداً أقل من الأجزاء المتحركة وعدداً أقل من العمال لتصنيعها، ستكلفها وظائف وتخفض الأجور.

ماسك ليس الوحيد الذي يقول إن الفوز الكبير الذي حققته UAW قد يعني مشكلة لشركات صناعة السيارات في ديترويت.

من جانبه، قال مدير المحفظة لدى برانديواين غلوبال، باتريك كاسر، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: "إذا حصلت UAW على كل ما تطلبه، فمن الواضح جداً أن ذلك سيضر بالقدرة التنافسية للشركات الثلاث الكبرى مادياً".

في عام 2017، بدأت "UAW" العمل لتنظيم العمال في مصنع تسلا في فريمونت، كاليفورنيا، حيث كانت الشركة تكافح من أجل زيادة إنتاج طراز 3 سيدان. وفي عام 2018، غرد ماسك قائلاً: "لا شيء يمنع فريق تسلا في مصنع السيارات لدينا من التصويت في الاتحاد. يمكن أن يفعلوا ذلك غداً إذا أرادوا. ولكن لماذا دفع مستحقات النقابة والتخلي عن خيارات الأسهم مقابل لا شيء؟".

ولم تكتسب جهود النقابة في مصنع فريمونت قط ما يكفي من الزخم للوصول إلى التصويت. قضت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلس العمل الأميركي في عام 2021 بأن تسلا انتهك القانون الفيدرالي بشكل متكرر في فريمونت، بما في ذلك من خلال "الاستجواب القسري" لمؤيدي النقابة وطرد أحدهم بسبب نشاطه. ونفت تسلا ارتكاب أي مخالفات واستأنفت هذا الحكم.

وفي فبراير، اتهمت نقابة العمال المتحدة شركة تسلا بفصل عشرات العمال رداً على حملة نقابية في مصنع الشركة في بوفالو، نيويورك.

وقالت كاثرين فيسك، أستاذة قانون العمل في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إنه على الرغم من الرياح المعاكسة، فإن المكاسب الكبيرة التي حققها عمال UAW في شركات صناعة السيارات القديمة في ديترويت، إلى جانب الدعم العام الكبير للنقابات، يمكن أن تلهم عمال تسلا مرة أخرى للتنظيم.

وأضافت فيسك: "الانضمام إلى النقابات أمر صعب للغاية بموجب القانون الأميركي". ومع ذلك، نجح العمال في الانضمام إلى النقابات رغم الصعوبات الأكثر صرامة في الثلاثينيات. لقد حدث ذلك من قبل، ويمكن أن يحدث مرة أخرى، إنها مجرد عملية مؤلمة".

تتمتع شركة تسلا بهوامش ربح رائدة في الصناعة، وقد تعهد "ماسك" بالتركيز على الحجم بدلاً من الأرباح. وخفضت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية سعر سياراتها هذا العام، حتى في الوقت الذي تقوم فيه شركات صناعة السيارات في ديترويت بالتحول المكلف من تصنيع محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية.