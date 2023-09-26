التكنولوجيا ترأف بمليارديراتها.. 350 مليار دولار مكاسبهم في 2023

قاد انتعاش أسهم التكنولوجيا هذا العام تعويض مليارديرات القطاع خسائرهم العام الماضي، وتسجيل مكاسب بلغت 352.2 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، وذلك لأكبر 10 مليارديرات ليصل إجمالي ثرواتهم إلى 1.194 تريليون دولار حتى الآن، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وسجل عمالقة التكنولوجيا مكاسب كبيرة، بعد تسجيلهم خسائر فادحة العام الماضي ناهزت 320 مليار دولار، حيث أدت المخاوف بشأن آفاق النمو للقطاع إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم، مما أضر بقيمة حصصهم في شركات مختلفة.

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وتربع على عرش مليارديرات التكنولوجيا الأكثر ربحية هذا العام إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، مع صعود أسهم شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 138.9% منذ بداية العام حتى الآن، وصعود قيمتها السوقية إلى 773.9 مليار دولار.

فيما تترقب قفزة قياسية جديدة في قيمتها السوقية، حيث يرى محللون في بنك مورغان ستانلي إن الكمبيوتر العملاق "Dojo" من شركة تسلا يمكن أن يؤدي إلى قفزة قدرها 500 مليار دولار في القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

ودفعت مكاسب أسهم "ميتا بلاتفورمز" المالكة لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ لتحقيق ثاني أعلى المكاسب بعد إيلون ماسك، بين مليارديرات التكنولوجيا بأرباح بلغت 63.7 مليار دولار ليصل إجمالي ثروته إلى 109 مليارات دولار، تضعه في المركز العاشر عالمياً كأغنى المليارديرات في العالم.

وكان زوكربيرغ بين أكثر المليارديرات خسارة العام الماضي، بخسائر ناهزت 80 مليار دولار، إلا إن ارتفاع أسهم "ميتا" بنحو 141.17% منذ بداية العام الحالي، وصعود رأسمالها السوقي إلى 774 مليار دولار، عوضه خسائره لا سيما مع عن نتائج قوية، حيث نمت الإيرادات 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام إلى نحو 32 مليار دولار، وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين.

ودعم الإيرادات النمو السريع لعوائد الإعلانات التي نمت 12% على أساس سنوي لتتجاوز هي الأخرى توقعات وول ستريت.

أيضاً دعم ارتفاع أسهم أمازون من مكاسب مؤسسها جيف بيزوس الذي ربح نحو 48.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتى الآن، ليصل إجمالي ثروته إلى 155 مليار دولار يحتل بها المركز الثالث عالمياً.

ارتفعت أسهم أمازون 52.96% منذ بداية العام حتى الآن، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.35 تريليون دولار.

ودفعت مكاسب أسهم "ألفابت" الشركة الأم لمحرك البحث "غوغل" ثروة مؤسسي محرك البحث العملاق لاري بايغ، وسيرغي براين، للارتفاع 35.2 مليار دولار و32.7 مليار دولار على التوالي، ويحتل لاري بيغ المركز السابع عالميا بإجمالي ثروة 118 مليار دولار، يليه سيرغي براين بإجمالي ثروة 112 مليار دولار.

وربح مايكل ديل رجل أعمال والمدير التنفيذي لشركة ديل تكنولوجيز 20.5 مليار دولار لتصل ثروته إلى 68.9 مليار دولار.

وبخلاف تسجيل أغنى 9 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا مكاسب، خسر رائد الأعمال الصيني تشانغ يي مين مؤسس شركة بايت دانس المالكة لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك خسائر نحو 12.6 مليار دولار ليصبح الخاسر الوحيد بين أكبر مليارديرات التكنولوجيا بإجمالي ثروة نحو 42.3 0مليار دولار.

وجاء ترتيب المليارديرات كالتالي: