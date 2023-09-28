فضائح مالية تلاحق نادي برشلونة الإسباني.. تحقيقات تشمل 20 عاماً!

يخضع نادي برشلونة الإسباني لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى في قضية تتعلق بأنشطة لجنة الحكام في البلاد خلال عقدين وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

وقال القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز في وقت سابق من هذا الشهر إن برشلونة ربما استفاد من "فساد ممنهج محتمل".

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ونفى نادي برشلونة في بيان في فبراير/شباط الماضي ارتكاب أي مخالفة.

وفي مارس/ آذار الماضي قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) على مدار 17 عاما إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في الفترة من 1993 إلى 2018.