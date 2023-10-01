هاتف ذكي يعتمد على "ChatGPT".. كيف ستكون مواصفاته؟

قال كبير المستشارين "MAG" للاستشارات أيمن البناو، إن إمكانيات هاتف نقال تطلقه شركة "OpenAI"، المالكة لـ"ChatGPT" قد يكون بدون استخدام الأصابع والاعتماد على الصوت وتعابير الوجه.

وأضاف البناو في مقابلة مع "العربية"، أن هذه المواصفات حددها "ChatGPT" عندما تم سؤاله عن مميزات الهاتف الذي يمكن إطلاقه ويعتمد على "ChatGPT".

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وأشار البناو إلى أن اللغة قد لا تكون موجودة تماما في الهاتف، وستكون الترجمة فورية، بالإضافة إلى ميزات أخرى تجعل من الهاتف النقال مساعدا شخصيا أو مدير أعمال.

وأوضح أن صناعة الهواتف جاهزة لإطلاق أجهزة استهلاكية تتعامل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد مرور 15 عاما في نفس التكنولوجيا منذ ثورة الأيفون.

وتجري شركة "OpenAI"، المالكة لـ"ChatGPT"، محادثات متقدمة مع مصمم "أبل" السابق جوني إيف وماسايوشي سون من "سوفت بنك" لبناء "iPhone للذكاء الاصطناعي"، مدعومًا بتمويل يزيد عن مليار دولار من المجموعة اليابانية، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأسبوع الماضي.

وقال التقرير إن سام ألتمان، رئيس "OpenAI"، قام بالتعاقد مع شركة "LoveFrom" التابعة لجوني إيف لتطوير أول جهاز استهلاكي لمنشئ ChatGPT.

وذكر التقرير أن المناقشات كانت "جادة" ولكن لم يتم الاتفاق على أي صفقة، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل الإعلان رسميًا عن المشروع، مضيفًا أن سون وألتمان وإيف ناقشوا إنشاء شركة تعتمد على المواهب والتكنولوجيا من مجموعاتهم الثلاث.

وتبحث "سوفت بنك" عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار محتمل في "OpenAI"، بعد الإدراج الرائج لوحدة "Arm" التابعة لها، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفة أن سون كان يتطلع إلى استثمار عشرات المليارات من الدولارات في التكنولوجيا.