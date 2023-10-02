تغيرات عنيفة متعلقة بالسكان في الهند.. بحلول هذا التوقيت!

من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في الهند بحلول عام 2050، وأن يتجاوز عدد الأطفال في البلاد، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق سيرتفع من 149 مليونا في عام 2022 إلى 347 مليونا في عام 2050.

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وأظهرت الدراسة أيضًا أنه بحلول عام 2046، سيفوق عدد كبار السن في الهند عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عامًا، وسيكون هناك انخفاض في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عامًا.

تعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ولديها حاليًا أكبر عدد من الشباب مع 65% من الهنود تحت سن 35 عامًا.

ومع ذلك، أظهرت توقعات الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه على الرغم من أن إجمالي عدد سكان الهند سيزيد بنسبة 18% من عام 2022 إلى عام 2050، فإن عدد سكانها المسنين سيقفز بنسبة 134%، وسيقفز الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق بنسبة 279% خلال نفس الفترة.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان: "بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل خمسة أفراد من كبار السن في الهند".

والهند ليست وحدها في هذا الإطار، حيث قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق في جميع أنحاء العالم ليصل إلى 2.1 مليار بحلول عام 2050.

وذكر التقرير أن "هذه الزيادة في عدد ونسبة كبار السن ستكون واضحة في جميع مناطق العالم"، مسلطا الضوء على أن المناطق الأقل نموا ستشهد زيادة طفيفة في عدد كبار السن.

سيؤدي ارتفاع عدد كبار السن في الهند إلى ظهور عدد كبير من التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وشدد صندوق الأمم المتحدة للسكان على أنه ستكون هناك زيادة في عدد الأرامل لأن النساء عموماً يعشن أطول من الرجال.

"إن عدد المسنات مقارنة بعدد كبار السن من الرجال سيزداد تدريجيا مع تقدم الأعمار من 60 إلى 80 عاما، وبالتالي، يجب أن تركز السياسات والبرامج بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة لهؤلاء النساء المسنات."

وقالت الدراسة إن النساء في المناطق الريفية في الهند سيكونن أكثر تأثرا أيضا مقارنة بأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية بسبب العزلة التي سيواجهونها، وسوء وسائل النقل التي تجعل من الصعب السفر من مكان إلى آخر، وانعدام أمن الدخل ونقص الرعاية الصحية المناسبة.

وقال التقرير: "إن النساء الأرامل المسنات غالباً ما يكونن بمفردهن مع القليل من الدعم ويعانين أيضاً من زيادة حالات الإصابة بالأمراض التي تقيد وظيفياً".

وأضافت أن الدخل الضئيل أو المعدوم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، سيشكل عبئًا كبيرًا على كبار السن في البلاد.

وفقا لنسخة 2018 من دراسة الشيخوخة الطولية في الهند والتي تم الاستشهاد بها في تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 51% من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق يعملون، ولكن 22% فقط من النساء يفعلون ذلك.

وكان هناك أيضًا معدل أعلى لمشاركة كبار السن من المناطق الريفية في العمل (40%) مقارنة بالأجزاء الحضرية (25.6%) حيث كان العديد من كبار السن في الريف يشغلون وظائف زراعية مثل الزراعة أو صيد الأسماك أو الغابات.

"ترتبط الشيخوخة ارتباطًا مباشرًا بالتبعية الاقتصادية نظرًا لفقدان الدخل إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية". وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن انخفاض المشاركة في الاقتصاد الرسمي يقيد الوصول إلى المعاشات التقاعدية الثابتة ويزيد من انعدام الأمن الاقتصادي.