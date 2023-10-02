مصر تسرع برنامج الطروحات عبر استهداف شركتين قبل منتصف 2024

نشرت الحكومة المصرية تحديثاً بشأن حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والتي تضمنت الإجراءات والحوافز وتطور وثيقة ملكية الدولة، إذ تستهدف مصر رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

كان برنامج الطروحات يستهدف 32 شركة قبل إضافة 3 شركات وأصول جديدة ليرتفع الرقم إلى 35، وقابل للزيادة بعد اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً للحكومة.

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وتضمن المحور الأول من الإجراءات المستقبلية لتخفيض ملكية الدولة في بعض القطاعات، بيع المزيد من الأصول والشركات، بهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر الجاري وحتى يونيو من العام المقبل.

وخلافاً للصفقات المقدّر حجمها بـ 5 مليارات دولار، تستعد الحكومة المصرية للانتهاء من طرح شركة "القناة للرباط وأنوار السفن" في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن طرح محطة كهرباء سيمينز في بني سويف متضمنة بيع الديون المرتبطة بالمحطة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

كما تخطط الحكومة لبيع حصة وزارة المالية البالغة 20% من بنك الإسكندرية لصالح مستثمر استراتيجي.

فضلاً عن انتهاء وزارة الاتـصـالات وتكنولوجيا المعلومات مـن بيع حصة الدولة فـي شركة فودافون لصالح مستثمر استراتيجي.

فيما كشفت مصادر لصحيفة "البورصة" عن خطة لطرح شركة "ميدار للتنمية العمرانية" في البورصة قبل نهاية النصف الأول من عام 2024.

وهذه القائمة من الشركات لم تقدّر قيمة الحصيلة المتوقعة منها بعد نظراً لعدم الانتهاء من التقييم أو اختيار مستشار الطرح.

صفقات بقيمة 5 مليارات دولار

• محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر 2023.

• محطات شركة وطنية في أكتوبر/ نوفمبر 2023.

• شركة صافي في ديسمبر 2023.

• محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023.

• محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.

• مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024، وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحهم.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن 10 اسماء نصفها شركات والنصف الأخر أصول ضمن المرحلة الجديدة.

بيع حصص ومساهمات في 13 شركة

وفي السابق، طرح صندوق مصر السيادي فرصا في 13 شركة تساهم بها الدولة على مستثمرين، وجمع 5 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2022، وحتى شهر أغسطس الماضي وكانت كالتالي:

• بيع حصص مملوكة للدولة في 6 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس) بإجمالي 3.3 مليارات دولار.

• بيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس 2022.

• 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى يوليو 2023.

• 3 شركات (إيثيدكو، والحفر، وإيلاب) على مستثمر استراتيجي بإجمالي 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو 2023.