عمليات "الغسيل الأخضر" ترتفع 70% في عام 2023.. ماذا تعني؟

أظهر تقرير جديد أن عدد عمليات "الغسيل الأخضر" من قبل البنوك وشركات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 70% في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة لها.

"الغسيل الأخضر" هو عندما تنفق المنظمة المزيد من الوقت والمال على تسويق نفسها على أنها صديقة للبيئة بدلاً من تقليل تأثيرها البيئي فعليًا.

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وكانت المؤسسات المالية الأوروبية مسؤولة عن أغلب هذه الحالات، وكان قسم كبير من "الغسيل الأخضر" يشتمل على ادعاءات بشأن الوقود الأحفوري.

سجلت شركة البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة "RepRisk" عدد 148 حالة من قطاع الخدمات المصرفية والمالية على مستوى العالم خلال الـ 12 شهرًا حتى نهاية سبتمبر 2023، ارتفاعًا من 86 حالة خلال الـ 12 شهرًا السابقة.

ومن بين 148 حالة، كانت 106 منها من قبل مؤسسات مالية أوروبية.

يتضمن "الغسيل الأخضر" قيام منظمة بتقديم ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة للمستثمرين أو المستهلكين، عادةً لتعزيز سمعتها ونتائجها النهائية.

يريد المنظمون القضاء على "الغسيل الأخضر" لتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين والمساعدة في تشجيع المزيد من الأموال نحو الاستثمارات المستدامة، على الرغم من عدم وجود تعريف قانوني لماهية "الغسيل الأخضر" حتى الآن.

وتعتبر شركة RepRisk، التي تقول إن لديها بيانات تعود إلى عام 2007، أن "الغسيل الأخضر" يحدث عندما تقوم إحدى الشركات باتصالات مضللة بشأن البيئة.

وهي تبحث عن مثل هذا التواصل من خلال تحليل المصادر العامة للمعلومات وأصحاب المصلحة، بدلاً من المعلومات التي نشرتها الشركة. على سبيل المثال، نتائج الأبحاث التي تكشف أن الشركة قد بالغت في تقدير تأثير مبادرة ما يمكن اعتبارها حالة من حالات "الغسيل الأخضر".

وقالت الشركة: "أكثر من 50% من حوادث "الغسيل الأخضر" المرتبطة بالمناخ إما ذكرت الوقود الأحفوري أو ربطت مؤسسة مالية بشركة نفط وغاز. وهذه الحوادث لا تحدث بمعزل عن غيرها، والمنظمون يدركون بشكل متزايد حجم المشكلة".

طرحت هيئات الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي "فهمًا مشتركًا رفيع المستوى" لمفهوم "الغسيل الأخضر"، وقالت إن البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار في جميع أنحاء الكتلة قدمت "ادعاءات مضللة" للمستثمرين بشأن أوراق اعتماد الاستدامة الخاصة بها.

وقالت شركة RepRisk إن صناعة الخدمات المصرفية والمالية تأتي في المرتبة الثانية بعد النفط والغاز من حيث عدد حوادث "الغسيل الأخضر".

وقالت إن واحدة من كل أربع حوادث تتعلق بالمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة مرتبطة بالمناخ تتمحور حول "الغسيل الأخضر"، بزيادة عن واحد من كل خمسة في العام الماضي، في حين وجدت أيضًا أن واحدة من كل ثلاث شركات مرتبطة بالـ"غسيل الأخضر" كانت أيضًا متورطة فيما يسمى "الغسيل الاجتماعي".

وقد عرّفت "الغسيل الاجتماعي" بأنه الشركات التي تقدم نفسها بشكل إيجابي من خلال "حجب قضية اجتماعية أساسية"، مثل انتهاكات حقوق الإنسان وتواطؤ الشركات، أو التأثيرات على المجتمعات، لحماية سمعتها وأدائها المالي.