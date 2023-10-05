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من أين يستخرج أغلب الألماس المتداول عالمياً؟

جواهر إفريقيا الثمينة.. هذه أكثر الدول إنتاجاً للألماس

دبي - العربية.نت
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يعد الألماس واحداً من أغلى المواد المستخرجة من الأرض، ويزداد الطلب عليه من فاحشي الثراء، إذ يمثل علامة واضحة على الثروة، وذلك نظراً لندرته في الطبيعة والظروف القاسية لتشكله.

ويتشكل الألماس في درجات حرارة وضغط هائلين يحولان الكربون إلى المصمت إلى هذه المواد البلورية البراقة، وتختلف ألوانه باختلاف وجود بعض المواد الأخرى أثناء تكونه، ولكن من أكثر دول العالم إنتاجاً للألماس؟

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تعد بوتسوانا، الأشهر في القائمة والتي تكررت الأخبار حولها مؤخراً بسبب الخلاف الحاصل بين الحكومة وشركة "دي بيرز" – أكبر منتج للألماس في العالم – حول تقسيم الحقوق بعد انتهاء امتياز الشركة الأوروبية.

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وتبلغ قيمة الإنتاج السنوي في "بوتسوانا" من الألماس ما يصل إلى 5 مليارات دولار، متربعة على عرش أكبر منتجي الألماس عالمياً.

بينما تأتي روسيا في المرتبة الثانية عالمياً، إذ تصل قيمة إنتاجها 3.55 مليار دولار، فيما تحتل "أنغولا" المركز الثالث عالمياً بقيمة إنتاج تبلغ نحو ملياري دولار.

وفي المركز الرابع تأتي كندا – أكبر دولة في أميركا الشمالية – بحجم إنتاج يقدر بـ 1.88 مليار دولار.

وفيما تعد إفريقيا القارة الأكثر فقراً في العالم، إلا أن القائمة التي تشمل 22 دولة منتجة للألماس عالمياً، تتضمن 4 دول فقط من خارج إفريقيا، وهما البرازيل وفنزويلا، بجانب روسيا وكندا.

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