"Exness" للعربية: هذا الأمر قد يدفع "الفيدرالي" لعدم زيادة الفائدة!

قال كبير استراتيجيي الأسواق في "Exness" وائل مكارم، إن هناك ارتفاعات قوية في عوائد سندات الخزانة الأميركية لتصل لنحو 5% لأجل 30 عاما هو مستوى قياسي منذ 2006-2007.

وأضاف مكارم في مقابلة مع "العربية"، أن مستويات العوائد حاليا تمثل فرصة جيدة للمستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية بشكل أكبر، مضيفا :"أعتقد أن ارتفاع عوائد السندات مستمر".

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وتابع: "نعتقد أن حصة الأسهم حاليا في محفظة الاستثمارات تنخفض إلى 55% من 70% في السابق مع الاتجاه لتخصيص حصة أكبر للسندات للاستفادة من ارتفاع العوائد".

وأوضح أن التوجه صوب أسواق الأسهم في شهري نوفمبر وديسمبر، خصوصا أنه من المرجح أن تتكشف الصورة بشأن تحركات الفيدرالي بشأن الفائدة.

وذكر أن هناك تراجعات في أسواق الأسهم في الأسبوعين الماضيين، وهو أمر طبيعي في ظل توافر عوائد مغرية للمستثمرين تدفعهم للتخلي عن الأصول الخطرة والذهاب للسندات مرتفعة العائد.

وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط قرب مستويات الـ 80 دولارا للبرميل يؤدي لتخفيف الضغوط التضخمية والتوقعات باتجاه الفيدرالي لزيادة جديدة لسعر الفائدة.