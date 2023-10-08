خبراء يتوقعون تأثيرا محدودا للصراع بين إسرائيل وحماس على أسواق النفط

قال خبراء الطاقة إن أسعار النفط الخام قد تشهد ارتفاعًا يوم الاثنين، لكن التأثير الإجمالي للصراع بين إسرائيل وحماس سيكون محدودًا على الأرجح.

وقالوا إن ذلك بشرط ألا يتصاعد الصراع أكثر.

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وقالت فاندانا هاري، الرئيس التنفيذي لشركة Vanda Insights: "قد نشهد ارتفاعًا غير محسوب في أسعار النفط الخام عندما تفتح الأسواق يوم الاثنين".

وأضافت هاري، وفقا لتقرير شبكة "CNBC": "ستكون هناك بعض من علاوة المخاطر التي تؤخذ في الاعتبار، حتى تقتنع السوق بأن الحدث لن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل وأن إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط لن تتأثر".

تسلل مسلحون من حركة حماس إلى إسرائيل عن طريق البر والبحر والجو يوم السبت، خلال عطلة يهودية كبرى.

وسيكون التأثير على أسعار النفط محدوداً ما لم تتصاعد "الحرب" بين الجانبين أو تتوسع سريعاً عبر دخول جهات إقليمية.

وقال محللون إن كلاً من إسرائيل وفلسطين ليسا لاعبين رئيسيين في مجال النفط، لكن الصراع يكمن في منطقة رئيسية أوسع لإنتاج النفط، محذرين من أنه من المحتمل أن يشتعل أكثر.

وأشار هاري إلى أنه على الرغم من أن الصراع لا يؤثر بشكل مباشر على إنتاج النفط أو إمداداته، إلا أنه لا يزال "قرب منطقة مهمة لإنتاج وتصدير النفط".

وتمتلك إسرائيل مصفاتين للنفط تبلغ طاقتهما الإجمالية نحو 300 ألف برميل يوميا. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، فإن البلاد "ليس لديها تقريبًا أي إنتاج من النفط الخام والمكثفات". تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الأراضي الفلسطينية لا تنتج النفط.

وقد ردد مراقبو السوق الآخرون وجهة نظر هاري.

وقال المدير العام لاستشارات الطاقة في الشرق الأوسط، إيمان ناصري: "سيكون التأثير على أسعار النفط محدودا ما لم نر "الحرب" بين الجانبين تتوسع بسرعة إلى حرب إقليمية".

وبالمثل، قال رجل الأعمال الفرنسي ومدير صندوق التحوط بيير أندوراند إنه بما أن بلاد الشام ليست منطقة كبيرة منتجة للنفط، فمن غير المرجح أن تؤثر الحرب على إمدادات النفط على المدى القصير.

لا ينبغي للمرء أن يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط في الأيام المقبلة. لكن قد يكون لها في النهاية تأثير على العرض والأسعار