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اقتصاد السعودية

شركات التمويل في السعودية تسجل نسبة توطين 86% بنهاية النصف الأول

5.218 ألف موظف سعودي يعملون في شركات التمويل

دبي - العربية.نت
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سجلت شركات التمويل العاملة في السعودية نسبة توطين بلغت 86% بنهاية النصف الأول من 2023.

وبحسب تقرير البنك المركزي السعودي "ساما" للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، فإن عدد الموظفين السعوديين بلغ 5.218 ألف موظف، من إجمالي عدد 6.074 ألف موظف في شركات التمويل.

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ومن جهة المستويات الإدارية في شركات التمويل بلغت نسبة التوطين في إدارات الالتزام 99.3%، تلتها إدارات المراجعة الداخلية 95.2%، وفي الموارد البشرية 94.3%، لتتصدر تلك القطاعات نسب التوطين.

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وبلغت نسبة التوطين في إدارة الائتمان والمخاطر 89.4%، تلتها إدارة المبيعات 87.1%، ثم العمليات 86.5%. وبلغت نسبة التوطين في إدارات المالية 73.7%، وفي إدارات أخرى 83.8%.

وبحسب تقرير "ساما" الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5% ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.

كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.

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