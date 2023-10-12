صندوق النقد للعربية: مصر تتمتع باقتصاد واعد ولديها إمكانيات كبيرة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور اليوم الخميس، إنه يجب إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مصر ليؤدي دوراً أكبر في الاقتصاد.

وأضاف أزعور، في تصريحات له على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن المشاريع الضخمة لها تأثير على المالية العامة والطلب على العملات الأجنبية.

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وتابع :"مصر تتمتع باقتصاد واعد كبير الحجم ولديه إمكانيات كبيرة. ومن المهم جداً إفساح المجال أمام للقطاع الخاص ليكون في القيادة، ولهذا السبب فإن إعادة تصميم دور الدولة لتكون أكثر تمكينا من كونها منافساً هو أمر مهم للغاية".

"ثانيًا، هذه المشاريع الضخمة لها تأثير على المالية العامة على الرغم من أنها ربما لا تشكل جزءاً من ميزانية الحكومة ولكن لها تأثير على المالية العامة، ولها أيضاً تأثير على الطلب على العملات الأجنبية، ولذلك، فإننا نوصي السلطات المصرية أيضا بإعادة تحديد المراحل وتوسيع الفترة الزمنية وإعادة توجيه الاستثمار العام"، بحسب أزعور.