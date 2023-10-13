واردات مصر من القمح تسجل قفزة قياسية في يوليو بأكثر من 154%

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن واردات مصر من القمح سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 154.2%.

وقبل أيام، كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن مخزون القمح يكفي لـ 5 أشهر بجانب استمرار تعاقد الوزارة على شراء الأقماح المستوردة، في إطار الحرص على تأمين مخزون استراتيجي من سلعة القمح طوال الوقت.

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ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت واردات مصر من القمح خلال شهر يوليو الماضي لتسجل نحو 335 مليون دولار، مقارنة بنحو 131.772 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ قيمتها 21.185 مليون دولار.

وجاء ارتفاع واردات القمح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 853.292 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، مقارنة بنحو 832.107 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 21.185 مليون دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 2.5%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات القمح كانت هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا في هذا الشهر بين أهم السلع، حيث تراجعت واردات الذرة لتسجل نحو 174.227 مليون دولار في يوليو الماضى، مقابل نحو 231.615 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 57.388 مليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 24.7%.

كما سجلت واردات مصر من فول الصويا نحو 169.838 مليون خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 203.733 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 33.895 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.6%..

وفي بيان حديث، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية. وأضافت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.