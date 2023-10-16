العالم سيدفع ثمناً باهظاً إذا قطعت الصين إمداداتها من هذين المعدنين

بعد شهر واحد فقط من إعلان الصين أنها ستخفض صادرات الجرمانيوم والغاليوم، وكلاهما ضروري لصنع أشباه الموصلات، انخفضت شحناتها الخارجية من هذه المواد إلى الصفر.

وتقول بكين إنها وافقت منذ ذلك الحين على بعض تراخيص التصدير، لكن القيود تمثل تحذيراً صارخاً من أن الصين تمتلك سلاحاً قوياً يمكنها نشره في الحرب التجارية المتصاعدة حول مستقبل التكنولوجيا. وجاءت القيود بعد أن قيدت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مبيعات الرقائق ومعدات تصنيع الرقائق للصين لمنع وصولها إلى التكنولوجيا الرئيسية التي يمكن أن يستخدمها الجيش.

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من جانبه، قال شياو مينج لو، مدير التكنولوجيا الجيولوجية في مجموعة أوراسيا: "لا يزال من المبكر معرفة مدى تشديد القيود. لكن إذا انتهى الأمر بالصين إلى منع كمية كبيرة من الصادرات، فسوف يتسبب ذلك في تعطيل سلسلة التوريد للمستهلكين المباشرين".

وتتمتع الصين بشبه احتكار لإنتاج العنصرين. وفي العام الماضي، استحوذ على 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم و68% من إنتاج الجرمانيوم المكرر، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS).

وفي حين أن هناك بدائل للولايات المتحدة وحلفائها، فإن بناء سلسلة توريد مستقلة لمعالجة الغاليوم والجرمانيوم قد يتطلب استثماراً "مذهلاً" يزيد عن 20 مليار دولار، وفقاً لمارينا تشانغ، الأستاذة المشاركة في جامعة التكنولوجيا في سيدني. وقد يستغرق تطويرها سنوات.

وكتبت في يوليو: "لا يمكن بناء تقنيات التكرير ومرافق معالجة الغاليوم والجرمانيوم بين عشية وضحاها، لا سيما بالنظر إلى الآثار البيئية المترتبة على استخراجهما وتعدينهما".

ولكن قد لا يكون هناك خيار آخر سوى القيام بذلك.

وعلى الرغم من أن المعادن لا تمثل سوى "عدة مئات الملايين من الدولارات" في التجارة العالمية، وفقاً لتشانغ، إلا أنها تشكل أهمية بالغة لسلاسل التوريد الخاصة بصناعات أشباه الموصلات الدولية والدفاع والمركبات الكهربائية والاتصالات، والتي تبلغ قيمة كل منها مئات المليارات من الدولارات.

هيمنة الصين

وقد سيطرت الصين على إنتاج كلا العنصرين لمدة 10 سنوات على الأقل.

الغاليوم معدن فضي ناعم، ومن السهل قطعه بالسكين. يتم استخدامه بشكل شائع لإنتاج مركبات يمكنها صنع شرائح ترددات الراديو للهواتف المحمولة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

الجرمانيوم عبارة عن معدن صلب ذي لون أبيض رمادي وهش يستخدم في إنتاج الألياف الضوئية التي يمكنها نقل الضوء والبيانات الإلكترونية.

ولم يتم العثور على أي منهما بمفرده في الطبيعة. عادة ما يتم تشكيلها كمنتج ثانوي لتعدين المعادن الأكثر شيوعاً: في المقام الأول الألومنيوم والزنك والنحاس.

يمكن أن تكون معالجة العناصر "مكلفة، وصعبة من الناحية الفنية، وتستهلك الكثير من الطاقة، وملوثة"، وفقا لإيوا مانثي، استراتيجي السلع في مجموعة "آي إن جي". والذي قال: "تهيمن الصين على إنتاج هذين المعدنين ليس لأنهما نادران، ولكن لأنها تمكنت من إبقاء تكاليف إنتاجهما منخفضة إلى حد ما، ولم يتمكن المصنعون في أماكن أخرى من مجاراة التكاليف التنافسية للبلاد".

وفي الفترة من 2005 إلى 2015، ارتفع إنتاج الصين من الغاليوم منخفض النقاء من 22 طناً مترياً إلى 444 طناً مترياً، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

وقال محللون من المركز البحثي إن مكانة الصين الرائدة في صناعة الألومنيوم سمحت لها بالحصول على حصة مهيمنة من إنتاج الغاليوم العالمي.

علاوة على ذلك، نفذت الحكومة الصينية سياسات استراتيجية لتعزيز الإنتاج، بما في ذلك إلزام منتجي الألمنيوم في البلاد بإنشاء القدرة على استخراج الغاليوم.

ولهذا السبب، على مدى السنوات العشر الماضية، أصبح تصنيع الغاليوم غير قابل للحياة اقتصادياً خارج الصين.

بين عامي 2013 و2016، توقفت كازاخستان والمجر وألمانيا عن الإنتاج الأولي للجاليوم. (أعلنت ألمانيا في عام 2021 أنها ستستأنف الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار).

الموردين الآخرين

لكن هناك موردين بديلين. وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنتجت روسيا واليابان وكوريا مجتمعة 1.8% من الغاليوم العالمي في عام 2022. وبالنسبة للجرمانيوم، تعد شركة Teck Resources الكندية واحدة من أكبر المنتجين في العالم. بينما تعد شركة "Indium Corporation" الأميركية أيضاً من أكبر الشركات العالمية المصنعة لمركبات وسبائك الجرمانيوم.

وتنتج شركة "5NPlus" الكندية وأوميكور البلجيكية كلا العنصرين.

لكن كريس ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق" والمؤرخ الاقتصادي، قال لشبكة CNN: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لجلب مصادر إمداد بديلة عبر الإنترنت".

وفي يوليو، قالت مجموعة روستيخ المملوكة للدولة الروسية لرويترز إنها مستعدة لزيادة إنتاج الجرمانيوم للاستخدام المحلي بعد أن أعلنت الصين فرض قيود على الصادرات.

وقالت شركة Nyrstar ومقرها هولندا أيضاً إنها تدرس مشاريع محتملة للجرمانيوم والغاليوم في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال لو من مجموعة أوراسيا: "حتى لو نفدت إمدادات المستخدمين من هذه المعادن، فيمكن استبدال الغاليوم بالسيليكون أو الإنديوم في عملية صنع الرقائق".

وأضافت أن سيلينيد الزنك هو بديل أقل فعالية للجرمانيوم في بعض التطبيقات.

ارتفاع الأسعار

إعادة التدوير هو خيار آخر.

في العام الماضي، قدمت وكالة لوجستيات الدفاع الأميركية برنامجاً لإعادة تدوير الجرمانيوم البصري المستخدم في أنظمة الأسلحة.

"لقد شكلت خردة أرضية المصنع بالفعل مصدراً للإمداد. وقال لو: "يتم أيضاً استخراج خردة الجرمانيوم من الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى التي خرجت من الخدمة".

وفي أغسطس، لم تبع الصين أي جرمانيوم أو غاليوم خارج حدودها. ومن الممكن أن ترتفع الأرقام مرة أخرى في سبتمبر، حيث قالت وزارة التجارة إنها وافقت على بعض تراخيص التصدير للشركات الصينية.

وبلغت أسعار الغاليوم 1965 يواناً (269 دولاراً) للطن المتري يوم الثلاثاء، بزيادة أكثر من 17% عن الأول من يونيو، وفقاً لموقع ebaiyin.com، وهو موقع صيني لخدمات تجارة المعادن.

وارتفعت أسعار الجرمانيوم بنحو 3% خلال نفس الفترة.