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خاص

الملياردير المصري محمد منصور: نستثمر في 60 شركة تكنولوجيا ناشئة

قال إن مجموعته لديها واحدة من أهم 7 أكاديميات لكرة القدم في العالم

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة شركة "مانتراك"، الملياردير محمد منصور، إن "مجموعة منصور" تتواجد في 100 دولة حول العالم في جميع القارات، وإن لديها خطة استثمارية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الوضعية الحالية صعبة اقتصادياً في جميع أنحاء العالم.

وأكد الملياردير المصري في مقابلة مع "العربية" أن المجموعة تتوسع الآن في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر في 60 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا.

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وتابع: أما في المجال الرياضي فإننا نستثمر في دوري كرة القدم الأميركية، وسنستحوذ على أندية، والمجموعة ستنشئ نادي سان دييغو ليدخل الدوري في 2025، ولدينا واحدة من أكبر 7 أكاديميات لكرة القدم في العالم.

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