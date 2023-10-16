الولايات المتحدة تشدد قوانين الحرب التجارية مع الصين إلى المرحلة التالية

تخطط الولايات المتحدة لتشديد التدابير الشاملة لتقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق، سعيا إلى منع منافسها الجيوسياسي من الحصول على التكنولوجيات المتطورة التي يمكن أن تمنحها التفوق العسكري.

وتهدف القواعد الأخيرة إلى تحسين وإغلاق الثغرات الموجودة في القيود التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن إدارة بايدن تسعى إلى تعزيز الضوابط على بيع رقائق الرسوميات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعدات صناعة الرقائق المتقدمة للشركات الصينية.

وستفرض الولايات المتحدة أيضاً ضوابط إضافية على الشركات الصينية التي تحاول التهرب من قيود التصدير عن طريق توجيه الشحنات عبر دول أخرى، وإضافة شركات تصميم الرقائق الصينية إلى قائمة القيود التجارية، مما يتطلب من الشركات المصنعة في الخارج الحصول على ترخيص أميركي لملء الطلبات من تلك الشركات.

وكشفت الولايات المتحدة النقاب عن القيود الأصلية على الرقائق قبل عام في محاولة عدوانية للحد من التطور التكنولوجي في الصين، وهي خطوة قالت إدارة بايدن إنها ضرورية للأمن القومي. وقد شعرت الصين بالغضب إزاء القيود وسارعت إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في بناء قدراتها المحلية.

وقال أشخاص مطلعون على المداولات إن القيود المحدثة سيتم نشرها في وقت مبكر من هذا الأسبوع. ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق، وكذلك فعلت المتحدثة باسم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة.

انخفضت الأسهم المرتبطة بالرقائق في آسيا بعد تقرير "بلومبرغ" حول القيود الأخيرة. وفي اليابان، تراجعت أسهم شركات طوكيو إلكترون المحدودة وأدفانتست وديسكو بنسبة 4% على الأقل، في حين تراجعت أيضاً الأسهم الكورية الجنوبية مثل شركة هانا ميكرون.

من جانبها، قدمت شركة هواوي تكنولوجيز، شركة الاتصالات الصينية العملاقة التي تقع في قلب التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بهدوء هاتفاً ذكياً جديداً في أغسطس مدعوماً بمعالج متطور بدقة 7 نانومتر. وكشفت عملية تفكيك الهاتف أن الشريحة تم إنتاجها من قبل شركة صينية، مما يدل على قدرات التصنيع إلى ما هو أبعد بكثير من حيث سعت الولايات المتحدة لوقف تقدمها.

وقد ألقى هذا الإنجاز بظلال من الشك على قدرة واشنطن على إحباط طموحات بكين التكنولوجية، وحفز الضغط السياسي على إدارة بايدن لفرض المزيد من العقوبات على هواوي وشريكتها في صناعة الرقائق، شركة "SMIC". وبدأت الولايات المتحدة تحقيقاً رسمياً في هاتف هواوي. وستكون أي قيود ناتجة على "هواوي" أو "SMIC" بمثابة عملية منفصلة عن قواعد مراقبة الصادرات الجديدة.

وقال جريجوري ألين، مدير مركز وادواني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في جامعة كاليفورنيا: "على الرغم من أن هاتف هواوي لا يمثل في حد ذاته قضية أمنية وطنية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن ما تشير إليه الشريحة الموجودة داخله حول حالة صناعة أشباه الموصلات الصينية هو بالتأكيد كذلك". مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كتب في تقرير هذا الشهر. "ستتم حتما إتاحة قدرات إنتاج الرقائق المتقدمة هذه للجيش الصيني إذا لم تكن متاحة بالفعل. وبالتالي، فإن الاختراق الذي حققته هواوي وSMIC يثير العديد من الأسئلة الصعبة حول فعالية النهج الأميركي الحالي.

واعترضت العديد من الشركات على استراتيجية إدارة بايدن. وعارض بيتر وينينك، الرئيس التنفيذي لشركة ASML Holding NV الهولندية الرائدة في مجال معدات الرقائق، هذه الإجراءات علناً وحذر من أن الشركات الصينية ستطور تكنولوجيا منافسة. كما شككت شركات أميركية مثل شركة إنفيديا - الشركة الرائدة في تصنيع رقائق الرسوميات المستخدمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي - في مدى فعالية الحد من التجارة على المدى الطويل.

ومع ذلك، تسعى إدارة بايدن إلى معالجة العديد من القضايا العالقة من خلال القواعد الأكثر صرامة، وخاصة تطوير الذكاء الاصطناعي وشحن التقنيات عبر بلدان أخرى.

تغطي عناصر التحكم الجديدة في شرائح الرسومات مكونات تسمى المسرعات، والتي تُستخدم في مراكز البيانات لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي. تقوم إدارة بايدن بتعديل المعايير التي تحكم تصدير تلك الرقائق إلى الصين – وهي خطوة تأتي بعد أن طورت "إنفيديا" نموذجاً خاصاً بالصين للتغلب على قيود العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، ستقيد القواعد شحنات بعض الرقائق إلى الشركات التابعة والشركات التابعة للشركات الصينية في الخارج، وتبدأ في المطالبة بالحصول على ترخيص لتصدير التقنيات المحظورة إلى دول يمكن استخدامها كوسطاء.

وفي الوقت نفسه، استجابت واشنطن لدعوات الشركات لتقليل القيود الشاملة، حيث يقول قادة الصناعة إنهم بحاجة إلى البيع في أكبر سوق للرقائق في العالم. وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للشركات بتصدير جميع شرائح الرسومات الاستهلاكية إلى الصين باستثناء أقوى رقائق الرسومات الاستهلاكية، والتي تستخدم عادة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية المخصصة للألعاب، وسيتعين عليها إخطار حكومة الولايات المتحدة قبل شحن عدد قليل من شرائح المستهلك المختارة المتطورة.

تعتمد "إنفيديا"، ومنافستها "Advanced Micro Devices" على مبيعاتها الضخمة من الرقائق الاستهلاكية لتمويل أبحاثها وتطويرها لتكنولوجيا مراكز البيانات.

ولن تتضمن القواعد المحدثة قيوداً على وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية أو الحلفاء، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على القواعد. ستصدر الإدارة طلباً للتعليق من أجل فهم أفضل لمخاطر الأمن القومي المحتملة المرتبطة بهذا الوصول وخيارات معالجتها المحتملة.

ومددت الولايات المتحدة أيضاً الإعفاءات للشركات الكورية الجنوبية "سامسونغ إلكترونكس"، و"SK Hynix"، بالإضافة إلى شركة الرقائق التايوانية العملاقة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، لمواصلة شحن بعض تكنولوجيا صناعة الرقائق المقيدة إلى منشآتها في الصين.