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ارتفاع أرباح صافولا
شركة صافولا
سوق السعودية

مصادر: "صافولا" السعودية تدرس بيع حصة في شركة "المراعي"

تصل قيمة حصتها إلى 5.4 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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يستكشف أكبر مستثمر في شركة المراعي، خيارات لحيازته البالغة قيمتها 5.4 مليار دولار في أكبر شركة ألبان في الشرق الأوسط، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، فيما يمكن أن تكون الصفقة واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

قالت المصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن مجموعة صافولا السعودية تعمل مع بنك الاستثمار الأميركي "مويليس وشركاه" للبحث عن مشترين محتملين لجزء أو كل حصتها البالغة 35%، أو 345.2 مليون سهم في شركة المراعي.

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وقفزت أسهم صافولا بنسبة 10% تقريبًا، وهي الأكبر منذ مارس 2020. وانخفض سهم المراعي أكثر من 2% إلى أدنى مستوى منذ يونيو عند الساعة 2.28 ظهرًا، بتوقيت الرياض.

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وقالت المصادر إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة وأن "صافولا" قد تقرر عدم البيع. ولم يستجب ممثلو "صافولا" و"المراعي" على الفور لطلبات التعليق. ورفض ممثل عن "مويليس" التعليق.

وتبلغ قيمة حصة "صافولا" في "المراعي" نحو 5.4 مليار دولار بحسب تداولات يوم الاثنين. وتبلغ القيمة السوقية لشركة صافولا حوالي 5 مليارات دولار. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 16% في "المراعي" عبر شركة تابعة.

وفي عام 2017، باعت صافولا 2% في شركة المراعي كجزء من "إعادة تخصيص رأس المال"، وفي العام الماضي قامت ببيع حصة في مدينة المعرفة الاقتصادية وفي وحدتها المغربية.

وفي التقرير السنوي للمجموعة لعام 2022، قال الرئيس التنفيذي وليد خالد فطاني، إنه من خلال الخروج من القطاعات غير الأساسية، تمكنت صافولا من "بناء وتوسيع وإعادة تركيز عملياتها الأساسية، مع خلق فرص النمو على الصعيدين المحلي والدولي".

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