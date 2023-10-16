"بالم هيلز" المصرية: نقوم بتسعير العقارات بأعلى من سعر الدولار في السوق الموازية

أكد رئيس شركة "بالم هيلز" للتعمير المصرية، ياسين منصور، أن الشركة تتحوط من تخفيض سعر الجنيه المصري من خلال تسعير العقارات بأعلى من سعر الدولار في السوق الموازي.

وقال منصور في مقابلة مع قناة "العربية" إن الأسعار ارتفعت في النصف الأول من 2023 بنحو 70%، ولكن وتيرة الصعود تتراجع الآن، مشيراً إلى أنه يتوقع ارتفاع الأسعار مستقبلاً بسبب المكون الدولاري في الخدمات.

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وأضاف منصور أن المشروع العقاري الجديد للشركة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، يقام على حوالي 370 فدان، ولديه الآن مبيعات بحوالي 80 مليار جنيه، وهناك تكاليف بحوالي 65 مليار جنيه.

وكانت "بالم هيلز" أعلنت عن استحواذها على مساحة 374 فداناً ما يعادل 1.6 مليون متر مربع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت الشركة إن المساحة التي استحوذت عليها توجد في موقع استراتيجي فوق تلال أكتوبر وبجوار مشروعها بالم هيلز أكتوبر وتطل على أهرامات الجيزة ومدينة الشيخ زايد .