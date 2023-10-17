فورة تنقيب في مصر بقيمة 1.8 مليار دولار.. هذه بشائرها!

تبدأ شركة إيني حفر بئر Orion-1X في منطقة دلتا النيل البحرية في مصر، مستهدفة احتياطيات هائلة من الغاز والسوائل، كجزء من حملة حفر بقيمة 1.8 مليار دولار.

حققت شركة إيني، شركة الطاقة الإيطالية متعددة الجنسيات، إنجازاً هاماً في 10 أكتوبر عندما بدأت عمليات الحفر لبئر استكشاف "Orion-1X" في رخصة استكشاف شمال شرق "حابي"، الواقعة في دلتا النيل البحرية.

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وتشارك سفينة الحفر سايبم سانتوريني، المجهزة بأحدث التقنيات والخبرات، حالياً في عمليات على عمق مياه صعب يصل إلى 730 متراً. ويعد هذا المسعى جزءاً من خطة مصر الطموحة لدفع قطاع الطاقة إلى الأمام من خلال حفر ما يصل إلى 35 بئراً جديدة للتنقيب عن الغاز وتطويره في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر، خلال العامين المقبلين، وفقاً لما ذكره موقع "Oil and Gas Middle East"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويعد بئر Orion-1X عنصراً حاسماً في هذه المبادرة الاستراتيجية، حيث يستهدف هيكلاً طباشيرياً رباعي الاتجاه يتمتع بإمكانيات هائلة. تشير التقييمات الأولية إلى أن البئر يحتوي على ما يقدر بـ 10 تريليونات قدم مكعبة (Tcf) من الغاز الطبيعي و400 مليون برميل (MMbl) من السوائل القيمة، مما يعزز مكانته كأصل واعد للغاية.

إنرجيان هي شريك في رخصة منطقة استكشاف شمال شرق "حابي"، وتمتلك حصة قدرها 30%. وفي محاولة لتحسين محفظتها وتعزيز مكانتها، تمر شركة Energean حالياً بالمراحل النهائية من التفاوض على صفقة للحصول على 11% من حصتها العاملة في الترخيص. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية الطبيعة التعاونية للصناعة والالتزام المشترك لتحقيق الإمكانات الكاملة للموارد البحرية في مصر.

تمثل بئر Orion-1X وحملة الحفر الأوسع استثماراً هائلاً بميزانية مذهلة تبلغ 1.8 مليار دولار أميركي مخصصة لدعم هذه المساعي. وقد تولت شركات الطاقة العالمية الرائدة، بما في ذلك إيني، وشيفرون، وإكسون موبيل، وشل، وبي بي، زمام المبادرة في دفع هذه المبادرة إلى الأمام.

ومع احتمال وجود احتياطيات كبيرة من الغاز والسوائل، يمكن أن يغير هذا المشروع قواعد اللعبة بالنسبة لمشهد الطاقة في مصر ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع.