رأس المال المغامر لم يعد مغامراً.. إليك ما حدث!

تتواجد نحو 1800 شركة ناشئة في معرض جايتكس للتكنولوجيا المنعقد هذا الأسبوع في دبي، وذلك على الرغم من تراجع استثمارات رأس المال الجريء في الربع الثالث في المنطقة 60% مقارنة بالفترة نفسها من من عام 2022.

ولم يعد مغامراً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، إذ تراجعت استثمارات رأس المال المغامر في الشركات الناشئة عالمياً إلى 73 ملياردولار في الربع الثالث من العام الحالي، وهو أقل بـ 65% مقارنة بالقمم التي وصل إليها في الربع الثالث 2021

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وكانت التراجعات الأكبر في تمويل الصفقات في المراحل الأخيرة التي تسبق التخارج عادة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، ولكن يبدو أن شركات الذكاء الاصطناعي تتمتع بنوع من الحصانة.

وبحسب منصة الموجز الرقمي، فقد تراجعت استثمارات رأس المال الجريء في الربع الثالث من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 60% مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 لتبلغ نحو 184 مليون دولار عبر 75 صفقة.

ولم تشهد المنطقة أي صفقات ضخمة أو ما يسمى "ميغا ديلز"، التي تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون دولار.

يذكر أن الاستثمار في الشركات الناشئة على أساس فصلي بلغ ذروته في الربع الثالث من 2021 عند 1.1 مليار دولار.