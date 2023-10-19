"المتقدمة" للعربية: نتوقع تحسن أسعار المنتجات خلال 6 إلى 9 أشهر المقبلة
أكد أن قطاع البتروكيماويات عالميا لا يزال تحت الضغط
ارتفع صافي أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" بنسبة 66.67% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 27 مليون ريال في الربع المماثل من 2022. وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المتقدمة" بنسبة 25% مقارنة بصافي ربح نحو 60 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "المتقدمة للبتروكيماويات" خليفة الملحم، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة مستمرة في العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض المصاريف لدعم استقرار النتائج في المرحلة المقبلة.
وأضاف الملحم، أن ظروف السوق الحالية تشهد انخفاضا في أسعار منتجات البتروكيماويات مع ارتفاع في أسعار اللقيم، وهو ما يضغط على نتائج الأعمال.
وتوقع تحسن أسعار المنتجات خلال الفترة من 6 إلى 9 أشهر المقبلة.
وأشار إلى أن وضع قطاع البتروكيماويات عالميا لا يزال تحت الضغط بفعل الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم وحالة الضبابية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتي تضغط على أسعار المنتجات وتزيد من أسعار اللقيم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "المتقدمة للبتروكيماويات"، أن الشركة تركز حاليا على أسواق أفريقيا وأميركا الجنوبية وتركيا وبعض دول جنوب شرق أسيا والتي تشهد تحسنا في أسعار بيع المنتجات.
وتابع :"السوق الصيني يعاني من الضغط مع وجود فوائض وضغط بالأسعار، ومع تحسن الأوضاع والأسعار هناك من الممكن العودة مرة أخرى للصين، ولكنه الآن غير مجزٍ".
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