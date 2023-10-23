ولي العهد السعودي يطلق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة"، عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة في الرياض سنوياً ابتداءً من صيف العام 2024. وستشكل البطولة منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نمواً متزايداً وسترسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية.

كما أعلن ولي العهد إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية ستتولى تنظيم البطولة وستكون المحرك الذي سينقل هذا القطاع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين جميع الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية للاستفادة من إمكاناتها الحقيقية وتعزيز نمو واستدامة القطاع.

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وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من قيادات وكبار الشخصيات في القطاع الرياضي وقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم، مثل لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الذي كان برفقة وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وافتتح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، حيث أكد أن "للرياضات الإلكترونية مستقبلا واعدا لا يعرف الحدود، ويشمل جميع المناطق والأشخاص، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الاجتماعية".

وقال ولي العهد: "بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة السعودية لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع".

استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

ستكون هذه البطولة رافداً رئيسياً في تحقيق مساعي استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تحقيق أكثر من 50 مليار ريال للناتج المحلي بحلول عام 2030، وتوفير 39 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع، وتحويل مدينة الرياض إلى عاصمة للألعاب الإلكترونية.

وقال الأمير فيصل في تصريحات سابقة للعربية.نت: "إن إمكانات الصناعة للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل والتأثير الثقافي مهمة ليس فقط في المملكة، ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة والعالم. في المملكة، ينمو قطاعا الرياضات الإلكترونية والألعاب بنسبة 36% و22% على التوالي. تعد المملكة موطنا لحوالي 23.5 مليون من عشاق الألعاب، مع خمسة أبطال عالميين في رياضات إلكترونية مختلفة وأكثر من 100 فريق محترف".

وأضاف أن الاتحاد وقع مع أكثر من 500 لاعب محترف بعقود رسمية، مؤكدا أن الاتحاد فخور بما تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية، وأن النمو الملحوظ هو شهادة على أن هذه ليست سوى البداية.

"تعتبر أهداف الاستراتيجية جزءا من رؤية 2030. وهي تتماشى مع المبادئ الأساسية للرؤية، بما في ذلك التنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوفير الترفيه على مستوى عالمي لمواطنينا والمقيمين والزوار. نحن متحمسون للاستثمارات المستقبلية التي ستساعدنا على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، مما يعزز دور المملكة كدولة رائدة عالميا في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية".

تداعيات البطولة على الاقتصاد السعودي

من المقرر أن تقام البطولة في صالات مغلقة، مصحوبة بالعديد من الأنشطة والفعاليات، لتكون فرصة فريدة في جذب شريحة جديدة من الزائرين المهتمين بقطاع الألعاب الإلكترونية وتنشيط القطاع السياحي في مدينة الرياض خلال فصل الصيف، ما سيسهم بدوره في تعزيز معدلات إشغال دور الضيافة الذي يشهد عادةً انخفاضاً يصل إلى 16% في فترة الصيف، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق السياحي بنسبة 18% في فترة الصيف.

وتوفر البطولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، فرصة لتعويض التراجع الملموس في معدل الإنفاق في المطاعم والمقاهي الذي يصل إلى 13% في فترة الصيف ومعدل الإنفاق الاستهلاكي الذي يصل إلى 9% في فترة الصيف.

استثمارات مستقبلية للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

وكان الأمير فيصل أكد التزام الاتحاد بدفع عجلة النمو والتعاون والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي ترتكز على رؤية المساهمة بأكثر من 50 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.

4 معايير لاستراتيجية الاتحاد بحلول عام 2030:

تأسيس 250 شركة ألعاب داخل السعودية

تطوير أكثر من 30 لعبة في المملكة تصنف من بين أفضل 300 لعبة على مستوى العالم بحلول 2031

أن تصبح السعودية من بين أفضل ثلاث دول عالميا من حيث عدد الرياضيين الأفراد في الرياضات الإلكترونية

استضافة أكبر فعاليات الرياضات الإلكترونية وأكثرها مشاهدة في العالم

"موسم الجيمرز" و"سافي غايمز"

يأتي إطلاق المملكة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تأكيداً على مساعيها المتواصلة لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع، واستكمالًا للإنجازات المستمرة في الفعاليات الترفيهية والرياضية، وتتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه "موسم الجيمرز" في نسختيه الأولى والثانية، خاصة وأن غالبية سكان المملكة من جيل الشباب الذين يولون اهتماماً كبيراً بالألعاب الإلكترونية.

وبلغ مجموع جوائز المنافسات في النسخة الثانية، التي أقيمت في 6 من يوليو الماضي وامتدت على مدار 8 أسابيع في مدينة الرياض، حوالي 45 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 3 أضعاف مجموع جوائز نسخة العام الماضي.

وأطلقت السعودية، في نوفمبر 2021، مجموعة "سافي غايمز" وهي مجموعة للألعاب الإلكترونية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتهدف المجموعة إلى تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.