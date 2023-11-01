"إيلون ماسك" يفقد ثروة ضخمة خلال أكتوبر.. نصف مكاسب العام

تراجعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك بشكل كبير خلال أكتوبر على الرغم من احتفاظه بلقب أغنى شخص في العالم، إذ انخفضت إلى 193 مليار دولار بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".

وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها ثروته إلى أقل من 200 مليار دولار منذ أوائل يونيو/حزيران.

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شهد ماسك - الذي تمثل حصته البالغة 13% في تسلا نصيب الأسد من ثروته الشخصية - تراجع ثروته بنحو 41 مليار دولار منذ أن أعلنت تسلا عن نتائج الربع الثالث المخيبة للآمال ومكالمة الأرباح في 18 أكتوبر/تشرين الأول، والتي وصفها أحد محللي وول ستريت بأنها "كارثة مصغرة". وتمثل الخسائر نحو نصف مكاسبه التي كان قد حققها منذ بداية العام.

انخفض سعر سهم "تسلا" بنسبة 10% تقريباً بعد الأرباح وواصل انخفاضه منذ ذلك الحين، ليسجل السهم انخفاضاً بنسبة 21% خلال أكتوبر. ومع ذلك، ارتفع السهم بنسبة 60% حتى الآن هذا العام.

بلغ صافي ثروة ماسك لأول مرة 200 مليار دولار في عام 2021 ووصل إلى ذروة بلغت 340 مليار دولار في نوفمبر من نفس العام. وكانت ثروة رجل الأعمال متقلبة منذ ذلك الحين ويرجع ذلك جزئياً إلى التقلبات في أسهم تسلا.

وعلى الرغم من انخفاض صافي ثروته هذه المرة، فلا يزال ماسك أغنى شخص في العالم متفوقاً على برنارد أرنو، رئيس عملاق التجزئة الفاخرة "لوي فيتون"، إذ تبلغ صافي ثروة "أرنو" الآن 156 مليار دولار.

وتعرضت ثروة أرنو أيضاً لضغوط من انخفاض سعر سهم "LVMH" حيث يظهر الإنفاق الاستهلاكي على السلع الفاخرة – الذي يتمتع بطفرة منذ الوباء – علامات الانحسار.

وانخفض سعر سهم "LVMH" بأكثر من 6% في أكتوبر، و1.3% حتى الآن هذا العام.