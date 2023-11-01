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الدولار الأميركي (iStock)
الدولار الأميركي (iStock)
الفائدة

شركات الملكية الخاصة تواجه أزمة في إعادة تمويل قروضها

ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع معدل التخلف عن السداد إلى 4.5%

دبي - العربية.نت
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تأثرت شركات الملكية الخاصة من الارتفاع بأسعار الفائدة لفترة طويلة وباتت تواجه معضلة في إعادة تمويل قروضها بجانب ارتفاع تكلفة الإقراض.

واستفادت هذه الشركات من فوائد منخفضة لفترة طويلة في عمليات التوسع، وبلغت ذروة الصفقات القياسية في 2021 بقيمة 1.2 تريليون دولار، وفق" PitchBook".

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ولجأت شركات الملكية الخاصة إلى أنواع مختلفة من الهندسة المالية لدفع توزيعات المساهمين، منها الاقتراض مقابل الأصول وعدم طلب الأموال من المستثمرين، وتأجيل مدفوعات الفائدة ليضاف على عبء الدين الإجمالي، وتتوقع أن تكون الصعوبات الحالية لفترة قصيرة.

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وفي الولايات المتحدة تتوقع "ستاندرد آند بورز "S&P "ارتفاع معدل التخلف عن السداد إلى 4.5% من 1.7% في بداية 2023.

وشهدت شركات الملكية الخاصةتباطؤا في صفقات التخارج لأدنى مستوى في 10 سنوات، حيث توجد استثمارات بـ 2.8 تريليون دولار لم تتخارج منها، وفق "Bain&Co".

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