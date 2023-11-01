"إنسيليكو" للعربية: أرامكو تدعمنا في اكتشاف الأدوية عبر الذكاء الاصطناعي

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنسيليكو للأدوية، ألكس زافورونكوف، إن شركته تلقت دعما من "أرامكو" السعودية من خلال صندوق رأس المال الاستثماري Prosperity7 لتطوير قدراتها البحثية والتطويرية في اكتشاف الأدوية من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أن صندوق رأس المال الاستثماريProsperity7 هو صندوق استثماري معروف على المستوى الدولي.

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وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم لتصميم المواد الجديدة خلال مؤتمر LEAP في الرياض هذا العام، وهو ما يعتبر تعاونا بعلوم المواد وعلى مستوى مرتفع، حيث "نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي المصمم لتحقيق دقة الجزيئيات في صناعة الأدوية، وهو ما يحتاج إلى مستوى عالٍ جدًا من الجودة والتفاصيل، وتحتاج أحيانًا إلى الانتظار لمدة تصل إلى 10 سنوات لمعرفة ما إذا كان يعمل المركب الناتج عن الذكاء الاصطناعي في علم المواد، ويمكنك تركيب واختبار خصائص المواد بسرعة كبيرة".

وأضاف أن أرامكو هي أكبر شركة عملاقة للبتروكيماويات في العالم، وهي أيضا واحدة من أكبر اللاعبين في مجال الطاقة المستدامة، وتعمل على مواد للطاقة المستدامة وينتجون مواد جديدة وأيضاً بتروكيماويات جديدة، لافتاً إلى الوقود الإلكتروني يمكن أن ينتج انبعاثات أقل بنسبة 70% من الوقود العادي.

وأوضح أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا يتمتع بمرونة فائقة، وهو مثل مقاتل الفنون القتالية المختلطة الذي يمكنه القيام بالعديد والعديد من الحيل المختلفة أحدها هو علم المواد".

وتابع: "إذا كنت سأطبق الذكاء الاصطناعي على المواد قبل كل شيء سأنظر إلى طول عمر المواد، لأنها تماما مثل مواد جسم الإنسان تتحلل وتستجيب للأشعة فوق البنفسجية وعوامل الضغط الخارجية لذلك يمكننا استخدام شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم المواد التي إما تتحلل بسرعة أو يمكن أن تدوم لفترة طويلة جدًا ولها خصائص مختلفة، ويمكننا أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في علوم المواد لأشكال مختلفة من احتجاز الكربون ومرشحاته".

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنسيليكو للأدوية، إننا نجحنا حتى الآن بجذب أكثر من 400 مليون دولار من كبار المستثمرين المتميزين من جميع أنحاء العالم وحظينا باستثمار صندوقProsperity7 ضمن الجولة الاستثمارية Series D في أغسطس الماضي".

وتابع: "منذ ذلك الوقت، أحرزنا الكثير من التقدم، وبالإضافة إلى الاستثمار فقد ألهمونا للدخول في علم المواد ولولا صندوق Prosperity7فليس من المحتمل أن أتجه للعلوم المادية بهذا الحماس لكنهم قالوا حسنًا، نحن ندرك بالفعل أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تحقيق المعجزات في الاكتشافات الدوائية الجديدة لماذا لا تحاول ذلك؟ في هذه المنطقة؟".

وأضاف: "جربنا ذلك ضمن بيئة جيدة قبل أن تنجح ولدينا شراكة فيها مع "سينجنتا" وجربناها مع "أرامكو"، وسنكون قادرين على تطوير مواد جديدة مذهلة حقا".

وقال إن الفترة الزمنية التي ستحتاجها قبل إنتاج المواد الأولى مع أرامكو ربما إلى عامين أو ثلاثة، وربما أسرع.