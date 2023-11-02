نمو الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية 53% بالربع الثالث

أظهرت أرقام الميزانية السعودية للربع الثالث من هذا العام ارتفاع المصروفات بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 294.3 مليار ريال، فيما تراجعت الإيرادات 14% على أساس سنوي إلى 258.5 مليار ريال ليبلغ العجز الفصلي 35.7 مليار ريال.

ونجحت السعودية في تنمية الإيرادات غير النفطية بالربع الثالث من هذا العام 53% إلى 121.5 مليار ريال.

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في المقابل تراجع الإيرادات النفطية للربع الثالث بنسبة 36% إلى 147 مليار ريال.

أما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام فقد نمت المصروفات بـ12% على أساس سنوي لتتجاوز 898 مليار ريال.

فيما تراجعت الإيرادات منذ بداية السنة وحتى نهاية سبتمبر من هذا العام بـ10% إلى نحو 854.306 مليار ريال.

بذلك بلغ العجز لأول تسعة أشهر من هذا العام 43.95 مليار ريال وهو ما يمثل 53% من العجز المتوقع للعام بأكمله بحسب البيان التمهيدي للميزانية الصادر في سبتمبر الماضي. وتم تمويل كامل هذا العجز من خلال الدين الخارجي.

ووصلت الإيرادات غير النفطية بنهاية أول 9 أشهر نحو 349 مليار ريال تمثل نحو 41% من إجمالي الإيرادات لهذه الفترة.

وبلغ الدين العام بنهاية سبتمبر من هذا العام 994.26 مليار ريال، 37% منه دين خارجي.