"أليكس بارتنرز"للعربية: 80% من الرؤساء التنفيذيين بالمنطقة متفائلون بآفاق الاقتصاد

أظهر استطلاع أجرته شركة "أليكس بارتنرز" أن 80% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة وتحديدا في السعودية والإمارات، أبدوا تفاؤلهم بشأن آفاق اقتصادهم في 2024 مقارنة بـ60% من الرؤساء التنفيذيين في العالم.

جاء ذلك وفقا لمؤشر الاقتراب الذي تعده شركة " أليكس بارتنرز" الذي يستطلع سنويا آراء أكثر من 3 آلاف مدير تنفيذي وإداري من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث التحديات الرئيسية في عالم الأعمال.

وأظهر المؤشر أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة من بين أكبر مسببات الاضطراب التي تؤثر على مؤسساتهم التجارية.

وقال شريك ومدير تنفيذي في أليكس بارتنرز، سامر دادا، إن مؤشر الاضطراب يقيس التأثيرات المختلفة على الاقتصادات والأسواق نتيجة التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وغيرها على الشركات.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، إن الاستطلاع الذي أجرته "أليكس بارتنرز" و شمل أكثر من 3 آلاف مدير تنفيذي عالمي، منهم 100 مدير تنفيذي من السعودية والإمارات فقط، ويغطى الاستطلاع 11 دولة علي مستوى العالم.

وأشار إلى أن عينة الشركات التي يشملها الاستطلاع تكون إيراداتها أكثر من 350 مليون ريال سعودي أو درهم إماراتي و30 % من المديرين المستطلع رأيهم يمثلون شركات بإيرادات سنوية نحو مليار دولار.

وذكر أن نسبة التفاؤل هذا العام أكبر بكثير من العام الماضي، و أظهر المؤشر أن التوتر لدى المدراء التنفييذيين هذا العام أقل من العام الماضي بسبب التفاؤل في السوق.

وأوضح أن ثمة أمورا تسبب توتر المدراء التنفيذيين منها الذكاء الاصطناعي والأتمتة ونحو 87% من المستطلع رأيهم متخوفين منه، لكنهم سيستخدمونه كحافز للنمو وهو أمر جيد.

ويرى المدراء التنفيذيين أن أكثر من 85% من اليد العاملة لديهم "قديمة" غير قادرة على التطور بنفس الوتيرة ما يدفع إلى مزيد من الاستثمار في القوى البشرية بالمنطقة.

وذكر أن الاستطلاع شمل 12 قطاعا مختلفا وكان المدراء من قطاعات الصحة والاتصالات من أكثر القطاعات توترا، والمدراء التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية بالمنطقة كان أكثر تخوفا من المستقبل.