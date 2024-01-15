"ثري واي" للعربية: نتوقع وصول البورصة المصرية إلى 35 ألف نقطة

مع بداية جلسة اليوم الاثنين، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا، مواصلة صعودها أمس، حيث أغلقت على ارتفاع نوعي، وواصل المؤشر الرئيسي حصد المكاسب بعدما تخطى مستوى 26000 نقطة.

وقالت رئيسة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إنها تتوقع تصاعد مؤشرات السوق المصرية حتى الوصول إلى مستوى 35 ألف نقطة، مشيرة إلى أنه حتى إذا تم الوصول إلى هذا المستوى فإنه لا يعتبر قمة تاريخية، لأنه سيظل دون مستوى قمة السوق في سنة 2018، التي لم تتعد 18400نقطة، إذا نظرنا إلى المتغيرات التي حصلت على قيمة الجنيه مقبل الدولار.

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وأضافت يعقوب في مقابلة مع "العربية Business" أنه ما زال هناك "رالي" صعود مستمر أمام السوق، بسبب إعادة تقييم جديد للأصول على ضوء قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبة.

وتابعت: السوق في ظل هذه الوضعية سيشهد المزيد من ضخ السيولة في سباق بين المستثمرين للحفاظ على مدخراتهم.

كانت البورصة المصرية استقرت خلال الأسبوع الماضي، في المربع الأحمر مع تسجيل مكاسب أسبوعية جيدة خلال تعاملات الأسبوع الثاني من العام 2024.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.94% لتربح الأسهم المدرجة نحو 34 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 1746 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1780 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وواصلت البورصة المصرية استقرارها في المربع الأحمر مع تسجيل مكاسب أسبوعية جيدة خلال تعاملات الأسبوع الثاني من العام 2024.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.94% لتربح الأسهم المدرجة نحو 34 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 1746 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1780 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.