منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.. هذه أبرز أحداث وتقارير اليوم الثاني

انطلقت، الأمس الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ومن المقرر أن يحضر المنتدى، الذي من المقرر أن يستمر حتى 19 يناير، أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، حيث يقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

فيما يلي أبرز الأحداث المرتقبة في اليوم الثاني من المنتدى، بحسب الموقع الرسمي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"، والتي اطلعت عليها "العربية Business".

أهم الجلسات

حوار مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

كلمات ترحيبية

خطاب لرئيس وزراء جمهورية الصين لي تشيانغ

خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

جلسة حوارية عن "تأمين عالم غير آمن"

خطاب لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

محادثة مع فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام

محادثة مع ساتيا ناديلا وكلاوس شواب

كلمة خاصة لجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي

حوار مع بشر الخصاونة - رئيس وزراء الأردن

إحاطة لكبار الاقتصاديين

تقارير تم نشرها اليوم

TradeTech: Catalysing Innovation

يستكشف هذا التقرير الإمكانات التحويلية للتقنيات المبتكرة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة وإنترنت الأشياء في إحداث ثورة في التجارة العالمية.

Quantifying the Impact of Climate Change on Human Health

بحلول عام 2050، من المرجح أن يتسبب تغير المناخ في وفاة 14.5 مليون شخص إضافي وخسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول تأثير الانحباس الحراري العالمي على الصحة. وسيتطلب التحدي إجراء تحول شامل في النظام الصحي. وسوف يتطلب الأمر أيضًا بذل جهود عالمية عبر مجموعات وصناعات متعددة من أصحاب المصلحة.

EDISON Alliance: Impact Report

لا يستطيع 2.6 مليار شخص الوصول إلى الإنترنت، لكن هذا التقرير يستكشف تأثير تحالف EDISON في تحسين الشمول الرقمي العالمي. وقد تم الوصول إلى أكثر من 700 مليون شخص من خلال مبادرات شركاء التحالف.