"المملكة القابضة": نستعد لطرح "فلاي ناس" واستكمال بناء أعلى برج في العالم

قال الرئيس التنفيذي لـ"المملكة القابضة" السعودية طلال الميمان، إن الشركة تستعد لطرح حصة في "فلاي ناس" للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية.

وأضاف الميمان في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، أن "المملكة القابضة" ستركز بالأساس على الاستثمارات داخل السعودية في 2024.

مسؤول للعربية: افتتاح أول مشاريع مدينة "القدية" في العام المقبل

"تركيزنا بالأساس سيكون على الاستثمار في السعودية خلال 2024، وقد وقعنا بناء منتجع سياحي مع شركة البحر الأحمر، بتكلفة في حدود 2.2 مليار ريال، نأمل أن نضيف قيمة استثمارية للاقتصاد الوطني السعودي".

وأبدى الميمان تفاؤله بالقطاع السياحي في السعودية، وقال "المملكة القابضة" لديها استثمارات كبيرة في القطاع السياحي منذ زمن كبير ، ونقوم بالإعداد حاليا لطرح شركة فلاي ناس في السوق السعودية".

وبشأن استثمارات الأسهم قال الميمان "نحن حذرون جدا في الاستثمار بالأسهم العالمية في الربع الأول".

وتخارجت شركة المملكة القابضة من استثمارات بقيمة 6 مليارات ريال لتقليل القروض وتخفيض تكلفة الدين في 2023، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكد أن نسبة الدين لرأس المال في "المملكة القابضة" تبلغ 27%، وقال "هي نسبة منخفضة عموما".

وبحسب الميمان فإن عملية أسعار الفائدة سيكون لها أثر كبير على القرار الاستثماري، بعد عمليات التخارج التي قامت بها "المملكة القابضة" العام.

وأشار إلى أن البنوك المركزية اجتمعت في "دافوس"، ويدور حديث عن تخفيضات في الفائدة بنحو 3 أو 4 مرات، إلا أن أحد البنوك المركزية قال إن هذا القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

ويرى رئيس "المملكة القابضة"، أن القطاع العقاري السكني والمكاتب الفاخرة تمثل فرصا في السعودية

وتعتزم "المملكة القابضة" تلقي العروض لاستكمال أعلى برج في العالم في مدينة جدة نهاية فبراير المقبل، وفقا للميمان.