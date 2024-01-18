هل حقق "ChatGPT" آمال "مايكروسوفت" في إيقاف هيمنة "غوغل" على محركات البحث؟

عندما أعلنت شركة مايكروسوفت أنها قامت بإدخال ChatGPT إلى محرك بحث Bing الخاص بها في فبراير الماضي، أعلن المحللون المتفائلون أن هذه الخطوة هي "لحظة آيفون"، يمكن أن تقلب سوق البحث رأساً على عقب وتقضي على هيمنة غوغل".

وقال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في ذلك الوقت: "إن فئة البحث بأكملها تمر الآن بتغيير جذري". "تأتي هذه الفرصة مرات قليلة جداً".

وبعد مرور عام تقريباً، لم يتغير شيء بعد.

أبهر محرك Bing الجديد - المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية من OpenAI - مستخدمي الإنترنت بردود محادثة على الاستفسارات المطروحة بطريقة طبيعية. لكن محرك بحث مايكروسوفت أنهى عام 2023 بحصة 3.4% فقط من سوق البحث العالمي، وفقاً لشركة تحليلات البيانات StatCounter، بزيادة أقل من نقطة مئوية واحدة منذ إعلان ChatGPT، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

لقد ناضل Bing منذ فترة طويلة من أجل الحفاظ على أهميته وجذب المزيد من السخرية بدلاً من الاعتراف به على مر السنين كبديل جدي لـ غوغل. لم تفعل عمليات إعادة التصميم المتعددة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2009 سوى القليل لتعزيز شعبية Bing. قبل شهر من قيام شركة مايكروسوفت بتزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كان الأشخاص يقضون وقتاً أقل بنسبة 33% في استخدامه عما كانوا يقضونه قبل 12 شهراً، وفقاً لشركة SensorTower.

وساعدت إعادة تشغيل "ChatGPT" على الأقل في عكس هذه الانخفاضات. وفي الربع الثاني من عام 2023، تضاعف عدد المستخدمين النشطين شهرياً في الولايات المتحدة على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 مليون، وفقاً لتحليل "بلومبرغ إنتليجنس" لبيانات شركة تطبيقات الهاتف المحمول SensorTower.

وبشكل عام، كان المستخدمون يقضون وقتاً أطول بنسبة 84% على محرك البحث، حسبما تظهر البيانات. وبحلول نهاية العام، زاد عدد مستخدمي Bing النشطين شهرياً بشكل مطرد إلى 4.4 مليون، وفقاً لشركة SensorTower.

وللبناء على هذا الزخم، قامت مايكروسوفت بإضافة المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى Bing. وفي أكتوبر، قامت الشركة بدمج أحدث إصدار من نموذج إنشاء الصور الخاص بـ OpenAI، DALL-E 3. ويمكن للزائرين استخدامه لإنشاء صور ذات مظهر واقعي مع مطالبات نصية بسيطة.

العرض لا يفعل شيئاً لتعزيز قدرات البحث في Bing. لكن إضافتها أدت إلى ارتفاع كبير في الاستخدام، وفقاً لجوردي ريباس، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للبحث والذكاء الاصطناعي.

وقال في إحدى المقابلات: "لقد لاحظنا زيادة في الاستخدام بمقدار 10 مرات وهذا فاجأنا لأنه إذا فكرت في الأمر، فإن DALL-E 2 كان جيداً بالفعل. "لقد أحدث هذا فرقاً حقيقياً في التفاعل والمستخدمين الذين جاءوا إلى منتجنا".

ورفض يوسف مهدي، كبير مسؤولي التسويق الاستهلاكي في Microsoft، تحديد عدد المستخدمين النشطين لدى Bing.

وقال: “انظر، مازلنا في الأيام الأولى ويتم بناء سلوكيات جديدة. ما زلنا نتعلم أشياء جديدة، ولكن لدينا الملايين والملايين من الأشخاص يستخدمون الأدوات الجديدة".

على الرغم من أن فريق Bing يضيف ما يرضي الجماهير، إلا أن غوغل كانت تتسابق لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وفي شهر مايو، أطلقت نسخة تجريبية من محرك البحث الخاص بها يسمى "تجربة البحث المولدة، والتي تقدم استجابات محادثة فوق قائمة الروابط المألوفة". يطلق عليها اسم SGE باختصار، ولا تزال غير متاحة على نطاق واسع. ومع ذلك، تخطط غوغل لتضمين أقوى نموذج لغوي كبير لديها، Gemini، في SGE في وقت ما من هذا العام.

وتحتفظ "ألفابيت" – الشركة الأم لـ غوغل - أيضاً بمزايا كبيرة. إذ تمتلك أكثر من 90% من السوق، كما أن غوغل هو محرك البحث الافتراضي على أجهزة شركة أبل، بما في ذلك آيفون، مما يمنح غوغل كتلة حرجة للغاية. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمونها، زادت معرفة محرك البحث وزادت قدرة غوغل على استخدام تلك البيانات لتقديم النتائج وتصنيفها بطريقة يجدها الأشخاص مفيدة.

وتعكس إعادة تجهيز البحث من قبل عملاقي التكنولوجيا قناعة مشتركة بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير بشكل جذري الطريقة التي يبحث بها الناس عن الإجابات ويتلقونها عبر الإنترنت. بالنسبة لشركة مايكروسوفت، يمثل هذا التحول فرصة لدفع Bing إلى الأمام. لكن المكاسب المتزايدة حتى الآن توضح أن ميزات الذكاء الاصطناعي الصاخبة وحدها ربما لن تحوله إلى مشغل بحث هائل.

وقال شين جرينشتاين، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية هارفارد للأعمال، الذي درس تسويق الإنترنت: "نحن في لحظة الذروة الذهبية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والبحث. "في الوقت الحالي، أشك في أن الذكاء الاصطناعي سيحرك الإبرة، لأنه في البحث، تحتاج إلى دولاب الموازنة: كلما زاد عدد عمليات البحث التي تجريها، كانت الإجابات أفضل. غوغل هي الشركة الوحيدة التي لديها هذه الديناميكية الراسخة.

ومع ذلك، قال جرينشتاين إن "بينغ، كونه المستضعف، لديه مجال أكبر للتجربة. وقال: "يجب على غوغل أن تحرص على عدم الإضرار بعلامتها التجارية ومنتجاتها عندما يتعلق الأمر باختبار أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. "يستطيع Bing تحمل المخاطرة. ليس لديها ما تخسره".

وتراهن مايكروسوفت أيضاً على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير كيفية تخصيص المعلنين لإنفاقهم على البحث. يعتمد نموذج الإعلان الحالي على تكلفة النقرة، لكن عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل المستهلكين يجيبون بشكل أسرع وأكثر مباشرة دون سلسلة من الروابط الزرقاء، وفقاً لرئيس التسويق مهدي.

وقال: "لدينا معلنون يخبروننا أنهم يحصلون على نتائج أفضل نتيجة لجهودنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهم مهتمون بشدة بكيفية عمل ذلك".