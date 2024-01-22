اتحاد الغرف العربية يدرس تشغيل خط ملاحي منتظم بين البرازيل و5 دول عربية

كشف أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، عن دارسة تُجرى لإنشاء خط تجاري منتظم بين البرازيل كممثل لقارة أمريكا الجنوبية، ودول السعودية والإمارات وسلطنة عُمان ومصر والمغرب.

وأوضح حنفي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حضرته "العربية Business"، الاثنين، أن الخط التجاري سينطلق من ميناء سانتوس في البرازيل إلى الدول العربية الخمس التي ستكون بمثابة نقاط ارتكاز في الخليج وشمال إفريقيا للخط التجاري.

وأضاف: "أنهيت قبل أيام زيارة للسعودية وطرحت عليهم مستجدات إطلاق الخط من المملكة إلى دولة البرازيل التي تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم.. نستهدف كاتحاد غرف عربية تنويع المناشئ التي نعتمد عليها في التجارة.. دول أمريكا الجنوبية على وجه التحديد ستكون قدرتنا التفاوضية في التجارة معهم أفضل".

وأوضحت المستشارة الاقتصادية الأولى في اتحاد الغرف العربية، سارة الجزار، أن تشغيل خط ملاحي منتظم وتحقيق عوائد اقتصادية منه يتطلب الاعتماد على أكثر من نقطة ارتكاز في عدة دول في أمريكا الجنوبية والمنطقة العربية.

"مناطق الارتكاز في الوطن العربي ستكون في أكثر من دولة تم اختيارها وفقاً لحجم التبادل التجاري مع دول أمريكا الجنوبية من جهة، بجانب الدول التي ستكون في مسارات الخطوط، لذا تم اختيار السعودية وسلطنة عُمان والإمارات ومصر والمغرب"، بحسب الجزار.

وقالت "الجزار"، لـ "العربية Business" على هامش المؤتمر، إن الغرفة العربية البرازيلية أعدت دراسة سوق في الدول الست (البرازيل، السعودية، الإمارات، عمان، مصر، المغرب)، لتحديد المنتجات التي سيتم تداولها عبر الخطوط الملاحية، والشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال من الدول العربية والبرازيل.

"بناء على ذلك تم إسناد الأمر لمكتب استشاري برازيلي متخصص في إدارة المحافظ المالية في مجالات التبادل التجاري لإعداد دراسة جدوى بحلول منتصف العام الحالي.. بمجرد انتهاء الدراسة سيتم تأسيس شركة مساهمة برازيلية عربية مقرها البرازيل لإدارة الخط التجاري"، بحسب الجزار.