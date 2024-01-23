"أكوا باور" تبدأ تشغيل محطة شمسية في مصر بقدرة 200 ميغاواط خلال أسابيع

تعتزم شركة أكوا باور السعودية بدء تشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط خلال أسابيع.

وقالت مصادر لـ"العربية Business"، إن مقاول تنفيذ المشروع انتهي من الأعمال الإنشائية للمحطة وستبدأ الاختبارات الفنية للمحطة بعد اكتمالها، ثم تشغيل المشروع بكامل قدرته، وسيتم مخاطبة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن موعد الربط على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت المصادر، أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني المتفق عليه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن التنفيذ، موضحة أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 182 مليون دولار.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد زار موقع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية التي تنفذها شركة أكوا باور، يوم السبت الماضي، على هامش زيارته لعدد من المشروعات في محافظة أسوان، وأكد مدبولي على أهمية المشروع وإنه سيسهم في زيادة الطاقة النظيفة بالشبكة الكهربائية بمصر ويقلص من الإنبعاثات الكربونية.

وذكرت المصادر أن المحطة ستلبي احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية وتخفض 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وستكون محطة كوم أمبو واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية التي يطورها القطاع الخاص في مصر، ومن المخطط أن تنفذ أكوا باور أيضا محطات طاقة رياح في مصر بقدرات إجمالية تصل إلى 1100 ميغاواط.

وتتبنى الحكومة المصرية خططاً تدعم زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة، تماشياً مع الأهداف الوطنية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتمثل 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2035.

ووضعت شركة أكوا باور خطة طويلة المدى للاستثمار في مصر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة المتجددة.

ووقعت "أكوا باور" مؤخرا اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.