خبير للعربية: تخفيضات "أوبك بلس" قد تستمر للربع الثالث من 2024

قال الرئيس التنفيذي CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، إنه من المتوقع أن تستمر تخفيضات "أوبك بلس" الطوعية لإنتاج النفط حتى الربع الثالث من العام الجاري.

واستبعد الشمري في مقابلة مع "العربية Business"، أن يتم تعميق التخفيضات في الفترة المقبلة، موضحا أنه رغم التوترات الجيوسياسية فإن الإمدادات النفطية لم تشهد اضطرابات بل توجد وفرة من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل من خارج "أوبك بلس" وهذا سبب عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

أوضح أن المسعرين لم يرفعوا علاوات الخطر بسبب التوترات الجيوسياسية، ولكن لا يمكن استبعاد أثرها بشكل كامل من ارتفاعات آخر يومين لتصل إلى 80 دولارا للبرميل حاليا، وكانت قبل أكثر من أسبوع عند 75 دولارا للبرميل ومن ثم توجد "علاوة مخاطر جيوسياسية- Geopolitical risk premium" قائمة في السوق ولكن ليس بالحد الذي كانت تتوقعه الأسواق.

وأشار إلى ارتفاع الأسعار إلى مستوى 100 دولار وقت بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن هذا السيناريو لم يتكرر لأن الإمدادات لم تتأثر حتى الآن بشكل كبير، وتوجد وفرة في الإنتاج بالولايات المتحدة ودول أخرى.

ولم يستبعد الشمري حدوث ارتفاعات في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة وليس بسبب عوامل سياسية ولكن لأسباب اقتصادية، منها أسعار الفائدة المتوقع أن تنخفض هذا العام، وزيادة الطلب من الهند والصين، ما يؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار لتمتص وفرة الإمدادات.

وقال إن الأسواق تتوقع 3 تخفيضات للفائدة هذا العام، و قد لا يبدأ هذا التخفيض حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بسبب تأثيرات الأزمة الجيوسياسية في البحر الأحمر وانعكاساتها على أرقام التضخم العالمي.

وأشار إلى أنه من الوارد أن تتجه "أوبك بلس" لتمديد التخفيضات الطوعية التى أقرتها في وقت سابق، لكن من المستبعد تعميق هذه التخفيضات بسبب وجود الكثير من الأمور التي يجب حلها من داخل مجموعة "أوبك بلس" تتعلق بخطوط الأساس، أو صياغة اتفاق آخر وهذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأوضح أنه حاليا أسهل سياسة تتخذها "أوبك بلس" هي تمديد التخفيضات، لأن هناك نوعا من الاستقرار في الأسواق، مشيرا إلى أن عودة الطلب قد لا تحدث حتى في الربع الثالث من العام الحالي، متوقعا تمديد التخفيضات إلى ذلك الحين.