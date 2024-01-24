شركة مصرية تعيد تطوير "وسط البلد" تستهدف شراء 70 عقاراً

تروي عقارات قلب العاصمة المصرية "وسط البلد"، تاريخاً طويلاً من العمارة والشخصيات التي أثرت الفن، لتضع القاهرة في منافسة قوية مع أشهر العواصم الأوروبية، منذ أمر الخديوي إسماعيل بتأسيس عاصمة جديدة عصرية تخطف الأضواء من أوروبا.

تاريخ هذه المباني الطويل يفوح بالقصص والشخصيات، والعديد من العقارات يروي قصة مصمم معماري شهير قدم إلى القاهرة للإدلاء بدلوه في صنع تاريخها، حيث تأسست المنطقة بالأساس بطريقة شبه مركزية من خلال ميادين حملت فيما بعد أسماء شخصيات تاريخية أسهمت في الحضارة المصرية الحديثة مثل: محمد فريد، ومصطفى كامل، وطلعت حرب، وغيرهم.

وعلى الرغم من الانتقال إلى طرق التسوق الحديثة عبر المولات التجارية خارج منطقة وسط البلد، إلا أنها لا تزال التجربة الأكثر تشويقاً للمشي في الهواء الطلق ومشاهدة واجهات المتاجر، والتي تختلط بشكل براق مع تصميم معماري شكلته مخيلة مصممين من جميع أنحاء العالم، بداية من النمساوي هوسمان، ووصولاً إلى مساعد البارون، والذي صمم حي "مصر الجديدة" – لافينواز – والذي تحمل أحد العقارات اسمه إلى الآن، لتظل تجربة فريدة.

حاولت شركة مصرية شارك في تأسيسها مجموعة من رجال الأعمال والمليارديرات، إحياء المنطقة وترميم عقاراتها لتواصل رواية القصص، ولكن بعض الأحلام قد تكون أصعب من تخيلها.

وفي مقابلة مع "العربية Business"، قال كريم الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة "الإسماعيلية للاستثمار العقاري" – والتي تستنبط اسمها من اسم الخديوي إسماعيل -، إن عملية تطوير عمارات وسط البلد بالقاهرة، تستغرق وقتاً أطول من مشاريع التطوير العقاري الأخرى، نظراً لطول عمليات البحث عن الملاك وورثتهم، إذ إنها أصول قائمة بالفعل وتحتاج إلى تسوية مستحقات ملاكها، فضلا عن المدة التي يستغرقها كل عقار لتطويره وترميمه للحفاظ على الشكل الجمالي وتصميمها المعماري الفريد والأصلي.

وقال الشافعي، إن "من بين 50 أو 60 وريثا، لأحد العقارات في المنطقة، ظللنا نبحث لفترة طويلة عن أحد الورثة حتى وجدناه في أحد سجون سوريا وحصلنا على توكيله للتسوية مع أسرته، ولكن لم تنته القصة عند هذا الحد، فهناك من هاجروا إلى دول أخرى في السبعينات، وغيروا أسماءهم".

وأضاف "في إحدى عمارات وسط البلد استغرقت عمليات البحث وتسوية الأوراق القانونية أكثر من 3 سنوات مع أكثر من 130 وريثا، لكن لعدم القدرة على الوصول إلى كافة الورثة، فشلت إجراءات الاستحواذ على العقار".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الإسماعيلية للاستثمار العقاري"، التي تركز على تطوير المباني التاريخية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، إن الشركة تستهدف ضم ما بين 50 و70 عمارة لمحفظتها الاستثمارية لتطويرها خلال عام أو عام ونصف وذلك في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوافر التمويل الكافي للشركة.

وقدّر حجم استثمارات الشركة خلال العام الجاري بنحو 120 مليون جنيه، ارتفاعاً من 100 مليون جنيه العام الماضي، والتي تشمل شراء العمارات التاريخية القديمة، وعمليات الترميم لمحفظتها الحالية.

فيما حققت الشركة إيرادات متكررة من الإيجار بلغت 70 مليون جنيه خلال عام 2023، وتستهدف نحو 110 ملايين في عام 2024، بحسب الشافعي.

وأوضح أن القيمة الاستثمارية لأصول الشركة تتراوح تقديراتها بين 2 و3 مليارات جنيه، كما بلغ رأسمال الشركة 485 مليون جنيه، فيما يخطط مجلس الإدارة حالياً لزيادة رأس المال.

وتطور شركة "الإسماعيلية للاستثمار العقاري" 25 عقارا حاليا وهي حجم أصول الشركة بإجمالي مسطحات تصل إلى 80 ألف متر مربع ، تم استثمار ما بين 450 و 500 مليون جنيه بها حتى الآن، وفقاً لـ "الشافعي".

وأشار إلى أن الشركة بدأت في تحقيق أرباح خلال العامين الماضيين ولم يفصح عن حجمها، موضحا أن عملية تطوير عمارات وسط البلد تستهلك وقتا كبيرا من الشركة.

وفيما يتعلق بالتسهيلات البنكية، أكد أنه لدى الشركة تسهيلات مالية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيمتها 145 مليون جنيه، ولايوجد مفاوضات حالية مع البنوك المصرية للحصول على أي تمويل.

ورجح الشافعي أن تتجه الشركة لرفع الايجارات في العقود الجديدة بنسبة 20% خلال عام 2024.

ومع نجاح النماذج التي طورتها الشركة مثل عمارة "لافينواز"، و"مبنى سينما راديو"، و"مبنى القنصلية الفرنسية"، مع الحفاظ في عمليات التطوير على استخدام مواد صديقة للبيئة ومستدامة، والاحتفاظ بالطابع المعماري للأبنية ذات الأسقف المرتفعة والمنافذ الطويلة، تلقت الشركة العديد من العروض من مالكي عقارات بمختلف المناطق التاريخية مثل القاهرة الإسلامية، والخديوية، والتاريخية، الزمالك، جاردن سيتي، المعادي، بخلاف وسط البلد وعقارات أقل حداثة من عمارات وسط البلد، معلقا، "نبحث وندرس هذا الأمر".

خطط الطرح في البورصة

كانت شركة "الإسماعيلية للاستثمار العقاري" تدرس خططا للطرح في البورصة قبل عدة سنوات، وأكد الشافعي أن نية الطرح لا زالت قائمة، "لكن ننتظر التوقيت الأنسب".

ولفت إلى أن الشركة تستعد العام الجاري لتطوير عدد من المشاريع منها مبني "ريش"، وهو المبني الذي يقع فيه كافية "ريش" الشهير، وسيتم الانتهاء من تجديد للوجهات الخارجية للمبني خلال الشهر القادم، ومقرر افتتاح الشق الفندقي فيه بنهاية عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025 على أقصى تقدير، ويجري التشاور مع مجموعة من شركات الإدارة والمستثمرين لدراسة النشاط الأنسب، مع الإبقاء على كافية ريش كما هو بسبب عقود "الإيجار القديم". كما تستعد لافتتاح فندق "مزيج" بعمارة "لافينواز" وستديره شركة أخرى تتضمن المرحلة الأولى منه عدد 5 أجنحة فندقية، فضلاً عن 10 أجنحة فندقية في المرحلة الثانية.

كما تجهز الشركة لافتتاح عمارة "تمارا"، آخر شهر فبراير المقبل بالتزامن مع أسبوع القاهرة للتصميم وتتضم نحو 14 محل، وصالة عرض لعروض المصممين المشاهير في مصر، بالإضافة إلى 18 جناحا فندقيا، بحجم استثمارات 70 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته ستبدأ العمل في تطوير فندق بعمارة "الشوربجي" خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تطوير مجموعة مصانع قديمة في شارع معروف في النصف الثاني من العام الجاري لإنشاء نشاط تجاري مثل المطاعم، والاستوديوهات الفنية غير النمطية.

كما افتتحت الشركة مشروع "ليال" و تم فيه تطوير 8 شقق فندقية بعد ترميمها خلال أكتوبر الماضي، وأوضح الشافعي، أن الشركة بدأت في تطوير عدد من المباني التي تمتلكها منذ عام 2018.

وقال، "بدأنا بتطوير عقار "لافينواز" بشارع شامبليون كأول مبنى تاريخي متعدد الاستخدامات في القاهرة، لتؤسس معايير عالمية جديدة في الاستدامة، وتجديد مجمع سينما راديو، ثم مشروع "القنصلية الفرنسية". كما تم تجديد ممر سينما راديو وافتتاحه ليصبح مكان معرض دائم لكل الفنانين لعقد أي فعاليات فنية ويتضمن جزءاً رقمياً، وأخر مفتوح، وجزء مغطى وهو مشروع غير تجاري، ولكنه وجهة للفن في وسط البلد.

كما تم تأجير مجموعة من المحال الصغيرة لـ 6 علامات للموضة والأزياء، التي تتبنى الاستدامة في المواد الخام المستخدمة وتم افتتاحها الشهر الماضي.