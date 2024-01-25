أسعار الذهب في مصر تصل مستويات تاريخية مع تزايد ضغوط الدولار

مع استمرار ضغوط الدولار في مصر وارتفاع أسعاره بشكل قياسي في السوق الموازية، واصلت أسعار الذهب اختراق مستويات جديدة في السوق خلال التعاملات الأخيرة.

وفق إحصاء أعدته "العربية.نت"، ومنذ بداية العام الحالي 2024، قفزت جميع الأعيرة والجنيه الذهب بنسبة تتجاوز 21%. حيث صعد سعر الغرام عيار 18 من مستوى 2721 جنيهاً في بداية العام 2024، إلى نحو 3300 جنيه في التعاملات الأخيرة.

أسعار الذهب والعقارات في مصر تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه

وقفز سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية من مستوى 3170 جنيهاً في نهاية تعاملات 3850 إلى نحو 3560 جنيهاً.

كما صعد سعر الغرام عيار 24 من مستوى 3629 جنيهاً في نهاية 2023، إلى نحو 4400 جنيهاً في التعاملات الأخيرة. فيما سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً من مستوى 25400 جنيهاً إلى نحو 30800 جنيهاً. عالمياً، فقد تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 2.5% منذ بداية العام 2024 وحتى التعاملات الأخيرة، زاد تراجع الأونصة من مستوى 2069 دولار إلى نحو 2016 دولار بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وفي التعاملات الأخيرة عالميا؛ تحولت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس نحو الانخفاض، في ظل ترقب المستثمرين صدور البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% بما يعادل نحو 9.8 دولار عند 2016 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 17 يناير الحالي، بعد ارتفاع في وقت سابق خلال التداولات إلى مستوى 2037.9 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.45% عند 103.15 نقطة ليقلص خسائره بعد أن لامس 102.77 نقطة.

فيما يتعلق بالطلب، تشير بيانات مجلس الذهب العالمي، إلى استمرار الطلب المرتفع بما يعزز من ارتفاعات أسعار المعدن النفيس على الرغم من استمرار مكاسب الدولار الأميركي، وتراجع توقعات خفض الفائدة الأميركية، وهو ما يبدو واضحًا من ارتفاع الطلب وأسعار الذهب في الصين.

ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فقد تفوق الذهب على الأصول الصينية الرئيسية حيث شهد زيادة بنسبة 17% مقابل اليوان الصيني. وقد تجاوز هذا الارتفاع مكاسب الذهب بنسبة 14% مقابل الدولار الأميركي، حيث وصل فرق السعر بين شنغهاي ولندن إلى متوسط سنوي قياسي بلغ 29 دولارًا للأونصة أو 1.5%.

وتشير البيانات، إلى أن المستهلكين في الصين، انتقلوا إلى الذهب خلال الفترة الماضية، حيث أعلن البنك المركزي الصيني عن معدلات ادخار قياسية عالية خلال معظم عام 2023.