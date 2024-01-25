ماسك: شركات السيارات الكهربائية الصينية سوف "تهدم" منافسيها

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، يوم الأربعاء، إن شركات صناعة السيارات الصينية سوف "تهدم" المنافسين العالميين دون حواجز تجارية، مما يسلط الضوء على الضغط الذي تواجهه الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية الأميركية، من أمثال "BYD"، التي تتسابق للتوسع في جميع أنحاء العالم.

تأتي تصريحات ماسك بعد أن تفوقت شركة "BYD" المدعومة من وارن بافيت - بنماذجها الأرخص وتشكيلة أكثر تنوعًا - على شركة "تسلا" باعتبارها شركة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم في الربع الماضي، على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي أجرتها شركة صناعة السيارات الأميركية خلال الربع الأخير من 2023.

وقال ماسك في مكالمة هاتفية مع المحللين بعد الإعلان عن الأرباح يوم الأربعاء إن شركات السيارات الصينية كانت "الأكثر قدرة على المنافسة" و"ستحقق نجاحًا كبيرًا خارج الصين، اعتمادًا على نوع التعريفات الجمركية أو الحواجز التجارية التي تم وضعها".

وأضاف: "إذا لم يتم وضع حواجز تجارية، فسوف يؤدي ذلك إلى تدمير معظم شركات السيارات الأخرى في العالم. إنهم جيدون للغاية".

وردا على سؤال عن تعليقات ماسك، قالت وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس، إنها ليست على علم بالتقارير لكنها تدعو إلى "الحفاظ على بيئة أعمال عادلة ومنفتحة".

لدى ماسك سبب للقلق، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business". أشعل حرب أسعار العام الماضي لجذب المستهلكين الذين تضرروا من تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما أدى بدوره إلى الضغط على هوامش شركة "تسلا" وإثارة قلق المستثمرين. وحذر ماسك يوم الأربعاء من أن شركة "تسلا" وصلت إلى "الحد الطبيعي لانخفاض التكلفة" مع تشكيلتها الحالية.

تراجع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 6% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد صدور نتائج فصلية مخيبة.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3% من 24.3 مليار دولار في العام السابق. بلغ هامش التشغيل للربع الرابع 8.2%، بانخفاض عن رقم الربع السابق البالغ 16% وأعلى قليلاً من 7.6% في الربع السابق.

أفادت "رويترز" يوم الثلاثاء أن شركة "تسلا" تخطط لبدء إنتاج سيارة "كروس أوفر" مدمجة أرخص في السوق تحمل الاسم "Redwood" في منتصف عام 2025 للتنافس مع المنافسين ذات الأسعار الرخيصة. وأكد ماسك يوم الأربعاء أن "تسلا" تتوقع أن تبدأ إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية في مصنعها في تكساس في النصف الثاني من عام 2025.

لكن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، الذين يتمتعون بمهارة في إبقاء التكاليف تحت السيطرة من خلال سلسلة توريد مستقرة، يتحركون بسرعة. ومع تزايد المنافسة والقدرة الفائضة في الصين، يعمل العديد منها الآن على توسيع نطاق وجودها الخارجي بسرعة بعد سنوات من الدعم الحكومي الذي ساعد في تعزيز المبيعات المحلية.

على سبيل المثال، قامت شركة "SAIC Motor" الصينية، بتقديم طلبات لشراء المزيد من سفن المركبات في أسطولها لمواجهة تكاليف الشحن حيث تتطلع إلى تعزيز المبيعات في الخارج.

ومع ذلك، فإن الوعي بالعلامة التجارية لشركات السيارات الصينية في الولايات المتحدة منخفض للغاية، كما أن موثوقيتها ومتانتها وسلامتها متوسطة، لذلك أمامها طريق طويل للفوز بحصة في السوق الأميركية، حسبما قال سبنسر إيميل، الشريك في شركة "Lansgton".

وتأتي تعليقات ماسك أيضًا مع تسارع وتيرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال الرئيس جو بايدن إن الصين عازمة على السيطرة على سوق السيارات الكهربائية وإنه "لن يسمح بحدوث ذلك".

أشار الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس هذا العام، إلى أنه سيضاعف التعريفات الجمركية إذا تم انتخابه، داعيا إلى فرض رسوم عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وإلغاء التعريفات الأكثر تفضيلا للصين.

وقال ماسك يوم الأربعاء إنه لا توجد "فرصة واضحة" للدخول في شراكة مع المنافسين الصينيين، لكن "تسلا" كانت منفتحة على منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة الشحن الخاصة بها وترخيص تقنيات أخرى مثل القيادة الذاتية.

اتخذت أوروبا أيضًا موقفًا حمائيًا تجاه صانعي السيارات الكهربائية الصينيين. في العام الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا حول ما إذا كان سيتم فرض تعريفات عقابية لحماية منتجي الاتحاد الأوروبي من واردات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، والتي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.