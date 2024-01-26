"أرامكو" تبحث عن صفقات آسيوية لتعزيز أعمال التكرير والكيماويات

تسعى شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى إبرام صفقات للتكرير والكيماويات في آسيا، حيث تتطلع إلى توسيع أعمالها بسرعة وتأمين مشترين لنفطها الخام على المدى الطويل.

وقال رئيس وحدة التكرير والكيميائيات محمد القحطاني، إن الشركة تتطلع إلى الصين والهند لمزيد من عمليات الاستحواذ. وأضاف أن غالبية خام شركة "أرامكو" يباع في آسيا، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النفط والمنتجات المرتبطة به في التوسع في المنطقة.

وتقوم شركة "أرامكو" التي تديرها الدولة، والتي حققت أكثر من 80 مليار دولار من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والتكرير منذ عام 2016، بالفعل باتخاذ خطوات في الصين، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واشترت "أرامكو" حصة في إحدى الشركات العام الماضي وتجري محادثات لشراء شركتين أخريين. وترى المملكة العربية السعودية أن الطلب على البتروكيماويات المستخدمة في صناعة السلع مثل البلاستيك مستمر في الارتفاع خلال العقود المقبلة، حتى مع احتمال تراجع استخدام النفط في النقل مع تحول الطاقة العالمية.

وقال القحطاني في مقابلة أجريت معه في الظهران بالمملكة العربية السعودية: "إن أسواق النمو الكبرى بالنسبة لنا هي الصين والهند وجنوب شرق آسيا". وأضاف أن الشركة تبحث عن فرص، في إشارة إلى عمليات الاستحواذ وتوسيع المشاريع القائمة. "بينما نتحدث اليوم لدينا فرق في الصين تتفاوض على الصفقات".

وقال القحطاني إن المحادثات في الصين تسير بشكل أسرع منها في الهند، حيث تجري "أرامكو" مناقشات مع الشركاء والعملاء بشأن "استثمارات فعلية على الأرض"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت أرامكو قد اقتربت سابقًا من الاستثمار في الهند من خلال شراكة مع شركة ريلاينس إندستريز المحدودة. ووقعت خطاب نوايا غير ملزم في أغسطس 2019 للحصول على حصة محتملة بنسبة 20% في وحدة تحويل النفط إلى الكيماويات التابعة لشركة ريلاينس والتي تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار، لكن كلا الطرفين أعلنا أنهما سينسحبان من هذه الصفقة في عام 2021.

وقال القحطاني إن ريلاينس "عميل كبير بالنسبة لنا"، وإن أرامكو "ترغب في الشراكة معه، لذلك سنرى".

وتأتي خطوة أرامكو لتعزيز حضورها في مجال الصناعات التحويلية في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة أيضًا إلى إبرام صفقات ضخمة. ويقال إن شركة بترول أبوظبي الوطنية قدمت عرضاً بقيمة 12 مليار دولار لشراء شركة الكيماويات الألمانية Covestro AG، وتدرس الاستحواذ على شركة OCI NV وتخطط لإنشاء عملاق آخر للبتروكيماويات من خلال دمج وحدتين.

أكملت أرامكو عملية الاستحواذ على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 70 مليار دولار في عام 2020، في أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن. وساعدت الصفقة "أرامكو" على تسريع طموحاتها حيث كان لدى "سابك" بالفعل محفظة من الاستثمارات في المواد الكيميائية حول العالم.