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مقابلة عمل
مقابلة عمل (صورة تعبيرية)
عمل

دليلك لإتقان مقابلة العمل بنجاح

من الضروري على الشخص عدم التوتر

دبي - العربية.نت
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نقضي حوالي ثلث حياتنا في العمل. وهذا يعني أن الحصول على وظيفة جيدة - وظيفة ذات رواتب عالية، ومرضية، والأفضل ملاءمة لك - يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية لعيش حياة سعيدة وصحية.

ولكن للحصول على وظيفة أحلامك، عليك أولاً أن تمر عبر العديد من الخطوات مثل طلبات التقديم والعروض والمقابلات التي قد لا تشعر أنك مستعد لها.

وقد تكون هذه الخطوات مخيفة في بعض الأحيان، حيث عليك أن تقدم أفضل نسخة من نفسك، وتتكلم عن مسيرتك المهنية، وتتواصل بسرعة مع شخص يمكنه فعلا تغيير مستقبلك.

فيما يلي بعض الخطوات التي قد تساعدك في التحضير لمقابلة عمل جديدة:

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1- ابحث عن الشركة والمنصب

2- تأكد من اللباس المناسب

3- كن في الموعد - لا تتأخر

4- كن صادقًا في كلامك

5- تجنب الحديث عن المال أو الفوائد المادية

6- كن حذرًا عند التحدث عن صاحب العمل الحالي/السابق

7- ابتسم وابقى هادئا

وبحسب تقرير لـ"Harvard Business School"، فلدى المقابلة هدفين أساسيين:

1- بناء الثقة الأساسية مع الشركة

2- إعطاء الشركة بعض الأفكار الواضحة حول ما يمكنك القيام به

ويعتبر العديد من الخبراء - بحسب بحث قامت به "العربية Business" - أنه من الضروري على الشخص عدم التوتر أو ضبط النفس (عدم الانفعال). لأن أي حركة أو قرار خاطئ قد يؤثر سلبا على انطباع من يقوم بالمقابلة مما قد يؤدي إلى رفض الشخص بغض النظر عن مؤهلاته المهنية ومدى إمكانيته القيام بالعمل بالطريقة المطلوبة.

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