أغلى كتاب اشتراه "بيل غيتس".. ثمنه يتجاوز 30 مليون دولار

يُظهر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم، مزيجاً من التوفير والبزخ في حياته الشخصية. ويتجلى هذا التناقض بشكل خاص في اختياره للساعات وأحد أبرز مشترياته: مجموعة كتابات ليوناردو دافنشي العلمية "مخطوطة ليستر".

في عام 1994، تصدر غيتس عناوين الصحف بعد حصوله على كتاب "Codex Leicester" مقابل 30.8 مليون دولار، مما جعله واحداً من أغلى الكتب التي تم بيعها على الإطلاق. وكشفت عملية الشراء عن إعجاب غيتس العميق بعبقرية دافنشي.

"مخطوطة ليستر"، المكتوبة بين عامي 1506 و1510، عبارة عن وثيقة مكونة من 72 صفحة مليئة بأكثر من 360 رسماً توضيحياً ورمزاً. ويقدم نظرة ثاقبة لأفكار دافنشي حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك علم الفلك والميكانيكا وعلم النبات والرياضيات والهندسة المعمارية. تعرض المخطوطة أسلوب دافنشي الشهير في الكتابة بالصورة المرآة وتتعمق في حركة المياه ونظريات حول الصفائح التكتونية والمزيد.

وينبع افتتان غيتس بدافنشي من شعور مشترك بالفضول والسعي وراء المعرفة. وينعكس هذا في اختيار غيتس لجعل أجزاء من المخطوطة متاحة كخلفيات لنظام التشغيل Windows 95، مما يسمح للجمهور بتقدير عمل دافنشي. وفي عام 2019، بمناسبة الذكرى الخمسمائة لوفاة دافنشي، عُرضت "مخطوطة ليستر" لفترة وجيزة في معرض أوفيزي في فلورنسا، إيطاليا، المدينة التي كُتبت فيها، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية Business".

وعلى النقيض تماماً، كان اختيار غيتس للساعات متواضعاً، مما يعكس منهجه العملي في الحياة. على الرغم من ثروته، إلا أن غيتس معروف بولعه بساعات كاسيو، المعروفة بموثوقيتها ووظيفتها وليس بالفخامة أو المكانة. على سبيل المثال، تم رصد غيتس وهو يرتدي نماذج مثل Casio Quartz Duro Analog (MDV106-1AV)، وCasio Illuminator Sports Digital Chrono Watch (W214H-1AV)، وCasio MRW-200H-1B2VDF. وتشتهر هذه الساعات، التي تبلغ أسعارها حوالي 50 دولاراً و24 دولاراً و32 دولاراً على التوالي، بمتانتها ومقاومتها للماء وميزاتها الاقتصادية، ولكن الفعالة. يؤكد اختيار غيتس للساعات على تفضيله للتطبيق العملي والكفاءة على البذخ.

توفر عادات الإنفاق لدى غيتس نظرة ثاقبة لقيمه وأولوياته. وبينما ينغمس في شراء العناصر الفاخرة مثل طائرات غلف ستريم G650ER، التي تبلغ قيمة كل منها حوالي 70 مليون دولار، ومجموعة رائعة من السيارات الفاخرة، فإنه يوازن هذا مع اتباع نهج راسخ في الحياة اليومية. ويتجلى هذا في اختياره لساعة بسيطة وانجذابه لمنتجات مثل ماكدونالدز.

إن التجاور بين الفخامة والبساطة يؤكد على شخصية غيتس المتعددة الأوجه، حيث تتعايش المساعي الفكرية والحياة العملية بانسجام.

قصة غيتس هي شهادة على فكرة أن الثروة والنجاح لا يعني بالضرورة أسلوب حياة مترف. تعكس اختياراته تقديراً أعمق للتجارب الهادفة والمساعي الفكرية بدلاً من العروض المادية للثروة. ومن خلال تجسيد طرفي طيف الإنفاق، يوضح غيتس أن القيمة الحقيقية تكمن غالبا في الأمور غير الملموسة والفكري وليس في الإسراف.