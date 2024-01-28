مصر تعتزم إنشاء 6 صوامع لتخزين القمح بـ145.6 مليون دولار

تعتزم مصر زيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع تخزين القمح بإجمالي 420 ألف طن لتصل إلى 4.620 مليون طن، عبر إنشاء 6 صوامع باستثمارات 145.6 مليون دولار خلال العام الجاري 2024.

وقالت مصادر برلمانية بمجلس النواب المصري لـ" العربية Business"، إن الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح المملوكة لوزارة التجارة الداخلية والتموين تم زيادتها لتصل إلى 4.2 مليون طن بنهاية 2023 في مقابل 1.25 مليون طن خلال 2017 في إطار خطة تأمين احتياجات أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

وأوضحت أن القدرة التخزينية التي ستضيفها الصوامع الستة الجديدة المستهدف إنشائها خلال العام الجاري تمثل نحو 10% من الطاقة الاستيعابية الحالية.

وستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية منحة لتمويل المشروع، بقيمة61.5 مليون دولار، فيما ستمول مصر الباقي بتكلفة 84.1 مليون دولار، بحسب المصادر.

سجلت كميات القمح التي استوردتها مصر خلال العام الماضي 2023 نسبة زيادة تتراوح بين 12 إلى 15% عن نفس المستويات التي تم استيرادها خلال 2022 والتي بلغت 9.6 مليون طن، تمثل حصة الحكومة فيها الجانب الأكبر.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، في بيان صحفي، إن مصر ستستورد نحو 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وتعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص

وقالت المصادر إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع المملوكة لها على الأقل 2.5 إلى 3 ملايين طن خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات لتصل الطاقة التخزينية للقمح إلى ما بين6.5 و 7ملايين طن.

وقال مصدر برلماني آخر مطلع على الملف " تعد هذه السعات كافية بالنظر إلى عدد السكان بنهاية العام الماضي 105.8 مليون نسمة، و نمو السكان وتدفق اللاجئين سيوجب معه زيادة القدرة التخزينية للحبوب في مصر".

أضاف أن زيادة القدرات التخزينية لصوامع بأكثر من 250% عزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات السعرية لأسعار القمح عالميا خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

تتوزع الصوامع الجديدة التيسيتم إنشاؤها في محافظة كفر الشيخ بطاقة 90 ألف طن وزيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع بنى عبيد بالدقهلية لتصل إلى 60 ألف طن في مقابل 30 ألفا في الوقت الحالي وتوسعة صوامع كوم أبو راضي 2 بمحافظة المنيا إلى 120 ألف طن في مقابل 60 ألفا حاليا، وإنشاء صومعة جديدة في أسيوط بسعة 90 ألف طن وأخرى في المنوفية بقدرة 45 ألف طن وصومعة جديدة في المنيا 105 ألف طن بحسب تقرير صادر من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن التوصية بالموافقة على المنحة الموفرة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أمس السبت ، إن مصر ستستورد نحو 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح في البورصة السلعية، بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.