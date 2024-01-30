مصادر للعربية: "المركزي" المصري يصدر أذون خزانة بمليار دولار الأسبوع المقبل

قالت مصادر في تصريحات مع "العربية Business"، إن البنك المركزي المصري سيقوم بإصدار أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل وسط أزمة غير مسبوقة للجنيه.

يعقدُ البنكُ المركزي المصري بعد غد الخميس أولَ اجتماعٍ له للعام الحالي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

يأتي ذلك وسط قفزاتٍ سعريةٍ غير مسبوقة للسلع مدفوعةً بتدهور قيمةِ الجنيه في السوق الموازية أمام الدولار فوقَ مستوى 70 جنيها وسط اندفاع المصريين لشراء الملاذات الآمنة مثل الذهب والعقارات إلى جانب الأسهم المدرجة في البورصة.

وتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن يٌبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" تثبيت الفائدة، فيما تتوقع EFG وزيلا كابيتال رفع الفائدة في حال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وخفض الجنيه.

ويعتبر معدل الفائدة الحالي في مصر هو الأعلى تاريخيا، حيث يبلغ سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 19.25%، وسعر الفائدة على الإقراض 20.25%.